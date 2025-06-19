محافظ أسيوط يكرم أبطال كيك بوكسينج بدرنكة بعد تألقهم في بطولة كأس العالم بتركيا

كرم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فريق الكيك بوكسينج بمركز شباب درنكة النموذجي، بعد فوزه المشرف في بطولة كأس العالم التي أقيمت مؤخرًا في تركيا، وذلك خلال فعاليات المجلس التنفيذي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام المحافظة وحسين حسانين مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة.

حصل على المركز الثاني عالميًا

وأعرب المحافظ عن تقديره للفريق بقيادة الكابتن أحمد حمدان نصير، مشيدًا بأداء اللاعبين، وعلى رأسهم الناشئ عبد الحافظ عمر بدري، البالغ من العمر 8 سنوات، والذي حصل على المركز الثاني عالميًا والميدالية الفضية في وزن 30 كجم، ليصبح أصغر بطل دولي في مصر، بالإضافة إلى اللاعبة أسماء حسين سيد من أكاديمية الفنون القتالية، التي حققت المركز الرابع عالميًا في منافسات أسلوب K1، أحد أقوى وأصعب أنماط اللعبة.

تمثيل مصر على الساحة الدولية

وأكد المحافظ أن هذه النتائج تعكس القدرات الاستثنائية لشباب وفتيات أسيوط، وتبرهن على ما يتمتعون به من موهبة وطموح وإصرار يؤهلهم لتمثيل مصر بكل فخر على الساحة الدولية. كما قدم التهنئة للفريق متمنيًا لهم المزيد من النجاحات في البطولات المقبلة.

وفي نهاية التكريم تم التقاط صورة تذكارية جمعت المحافظ مع أعضاء الفريق تقديرًا لإنجازهم الرياضي المميز.