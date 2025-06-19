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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر غرب

محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر غرب
محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر غرب

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وحدة طب الأسرة بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة ناصر غرب أسيوط، وذلك على مساحة 900 متر مربع وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5 مليون جنيه، بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية واحدى الجامعات الخاصة ويأتي هذا الافتتاح في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ودعم أهداف رؤية مصر 2030 الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، لاسيما في المجتمعات العمرانية الجديدة.

شهد مراسم الافتتاح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور مصطفى كمال، رئيس احدى الجامعات الخاصة ، والدكتور عصام زناتي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمهندس محمود عمر، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والمهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر، وأحمد عبد الحكيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط ويأتي الافتتاح عقب توقيع بروتوكول بين مديرية الصحة واحدى الجامعات الخاصة لتشغيل الوحدة الصحية.

تفقد اقسام الوحدة الصحية 

وعقب إزاحة الستار، قام محافظ أسيوط ومرافقوه بجولة تفقدية داخل الوحدة الجديدة، والتي تضم طابقين تم تجهيزهما وفق أحدث المواصفات الطبية، وتشمل مجموعة من الخدمات المتكاملة مثل عيادة الأسنان، معمل التحاليل، الصيدلية، قسم الاستقبال والطوارئ، مكتب تسجيل المواليد والوفيات، بالإضافة إلى برامج التطعيمات، وتنظيم الأسرة، ومتابعة الحمل، وصحة الطفل.

 آليات العمل داخل الوحدة

كما استمع المحافظ إلى شرح من الكوادر الطبية حول آليات العمل داخل الوحدة، وتابع سير تقديم الخدمات والكشوفات الطبية وصرف العلاج للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة تيسير الإجراءات وتوفير سبل الدعم كافة لتحسين تجربة المترددين على الوحدة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن افتتاح هذه الوحدة يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية بمدينة ناصر الجديدة، مشيرًا إلى استمرار دعم المحافظة لجهود وزارة الصحة في تطوير البنية التحتية الطبية، وضمان التشغيل الأمثل لجميع الوحدات الصحية. 

وشدد على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع ملف الصحة في مقدمة أولوياتها باعتباره أحد أعمدة التنمية الشاملة.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم كل المبادرات الصحية الوطنية، وتوفير الكوادر المدربة والمعدات اللازمة للوحدات الصحية، موجهًا الشكر لجامعة بدر وكل الشركاء في إنجاح هذا المشروع.

أسيوط محافظ أسيوط وحدة طب الأسرة مدينة ناصر غرب أسيوط مديرية الشئون الصحية

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