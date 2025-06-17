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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط وسفير الهند يزوران المنطقة التكنولوجية ويتفقدان واحة سيليكون ومركز خدمة العملاء

محافظ أسيوط وسفير الهند يتفقدان القرية الذكية
محافظ أسيوط وسفير الهند يتفقدان القرية الذكية
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة ميدانية إلى المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، برفقة السفير سوريش كي ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، وبراكاش تشاودري، مدير مركز مستشار المركزي الثقافي الهندي بالقاهرة، حيث شملت الزيارة تفقد واحة سيليكون بالقرية الذكية ومركز خدمة العملاء التابع لإحدى كبرى شركات الاتصالات.

رافق الوفد العميد محمد نصر الدين علي مدير المنطقة التكنولوجية وعدد من القيادات التنفيذية، من بينهم أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعيون إبراهيم رئيس مركز ومدينة الفتح، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ والسفير والوفد المرافق إلى عرض تفصيلي من مدير المنطقة حول الإمكانات والتجهيزات المتوفرة، التي توفر بيئة عمل متقدمة للشركات الناشئة ومراكز التدريب والابتكار، بما يشمل مبنى الكول سنتر، ومبنى التدريب، ومركز ريادة الأعمال والابتكار الذي يحتضن ورش عمل وبرامج مخصصة للشباب في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

 الرابع على مستوى الجمهورية

كما تفقدا المحافظ والسفير، مركز خدمة العملاء التابع لإحدى شركات الاتصالات، والذي يعد الرابع على مستوى الجمهورية والأول على مستوى صعيد مصر، حيث اطلعوا على سير العمل وتبادلوا الحديث مع عدد من الشباب العاملين بالمركز حول طبيعة عملهم وتجربتهم المهنية.

جذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة التكنولوجية

وأكد اللواء هشام أبو النصر خلال الزيارة حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة التكنولوجية، مشيرًا إلى دور هذه المشروعات في توفير فرص عمل حقيقية، ودعم الشركات الناشئة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التكنولوجية بالمحافظة.

من جانبه، أشاد السفير الهندي بالمنطقة التكنولوجية في أسيوط الجديدة، معتبرًا إياها نموذجًا ناجحًا، ومنارة علمية وتكنولوجية تسهم في تطوير مهارات الشباب، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين مصر والهند في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

أسيوط المنطقة التكنولوجية أسيوط الجديدة سفير جمهورية الهند واحة سيليكون القرية الذكية مركز خدمة العملاء

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