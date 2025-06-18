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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 182 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

إستمرار أعمال توريد محصول القمح بأسيوط
إستمرار أعمال توريد محصول القمح بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن توريد ما يقرب من 182 ألف طن من محصول القمح المحلي إلى الشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد.

وأشار  إلى استمرار العمل بكافة مراكز التجميع المعتمدة على مستوى المحافظة حتى نهاية الموسم المقرر في أغسطس المقبل.

 تسهيل الإجراءات على المزارعين

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير اللجنة المشرفة على منظومة التوريد لموسم 2024 – 2025، والذي يأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، بهدف تسهيل الإجراءات على المزارعين وضمان انسيابية عملية الاستلام والتوريد، ومتابعة الأداء اليومي بالمواقع التخزينية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ.

28 شونه وصومعه ومركز تجميع وهناجر تعمل بكفاءة

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لأعمال التوريد عبر غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمتصلة بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن، موضحًا أن 28 موقعًا تخزينيًا من شون وصوامع ومراكز تجميع وهناجر تعمل بكفاءة بطاقة استيعابية تصل إلى 160 ألف طن، وتستقبل المحصول وفقًا لدرجة نظافة القمح، بواقع 2200 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة 23، و2100 جنيه لدرجة 22.5.

وشدد اللواء أبوالنصر على أهمية تسهيل كافة الإجراءات أمام الموردين، والتزام الجهات التنفيذية بالخطة المعتمدة، مع التأكيد على سرعة صرف مستحقات الموردين بالتنسيق مع جهات التسويق المعنية، وإعداد تقارير يومية دقيقة بالكميات الموردة وسير العمل بمواقع الاستلام.

ووجّه المحافظ الشكر للمزارعين الذين بادروا بتوريد القمح، داعيًا باقي المزارعين إلى الإسراع في التوريد والاستفادة من الحوافز التي أقرتها الدولة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، وعدم نقل القمح خارج نطاق المحافظة إلا بعد الحصول على التصاريح الرسمية.

وفي إطار الحرص على التواصل مع المواطنين، خصصت محافظة أسيوط عدة قنوات لتلقي الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بعملية التوريد، منها الخط الساخن (114)، وأرقام الهواتف الأرضية (088/2135858 - 2135727 - 2135670)، بالإضافة إلى رقم (01066628906) لتلقي البلاغات على مدار الساعة عبر تطبيقَي "واتساب" و"تليجرام"، إلى جانب الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528)، والبوابة الإلكترونية www.shakwa.eg.

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