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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يرافق سفير الهند لدى مصر لتفقد مشروع القناطر الجديدة

محافظ أسيوط وسفير الهند يتفقدان القناطر الجديدة
محافظ أسيوط وسفير الهند يتفقدان القناطر الجديدة
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية برفقة السفير سوريش كي ريدي، سفير الهند لدى مصر، لمتابعة مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، أحد أبرز المشروعات القومية على نهر النيل في صعيد مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي واستعراض الجهود التنموية التي تشهدها المحافظة.

رافقهما خلال الزيارة براكاش كومار شودري المستشار الثقافي بالسفارة الهندية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم مقبل سام أحمد مدير عام قناطر أسيوط وعيون إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الفتح، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور جمال عبد الناصر، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس حي شرق، والدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي بديوان عام المحافظة.

توفير المياه لأكثر من 1.65 مليون فدان في خمس محافظات

حيث اطلع المحافظ والسفير والوفد المرافق لهما على مكونات المشروع الذي يعد من المشاريع القومية الاستراتيجية، نظرًا لأهميته في تحسين منظومة الري وتوفير المياه لأكثر من 1.65 مليون فدان في خمس محافظات (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة)، فضلًا عن دعمه لحركة الملاحة النهرية وتوليد الطاقة الكهرومائية النظيفة بالإضافة إلى خلق محور مروري جديد بأسيوط يربط شرق وغرب نهر النيل كما تم استعراض الأهداف الفنية والاقتصادية للمشروع، ومراحل تنفيذه، وأنظمة المراقبة والتحكم والمتابعة.

 تضم محطة التوليد 4 توربينات عملاقة

كما تفقد المحافظ والسفير، غرفة التحكم الرئيسية، واستمعا لشرح تفصيلي عن الأهوسة الملاحية ومراحل توليد الكهرباء من التوربينات التي تضم محطة التوليد 4 توربينات عملاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 32 ميجاوات يتم ضخها على الشبكة القومية بجهد 66 ألف فولت.

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التنمية المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، مشيرًا إلى أن المحافظة تحتضن العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تمثل فرصًا واعدة للتعاون الدولي.

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن إعجابه بما شهده من إنجازات في المشروع، مشيدًا بالتخطيط الهندسي المتطور والتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والملاحة، مؤكدًا أهمية تعميق أوجه التعاون في مجالات التنمية والبنية التحتية، خاصة في تطوير منظومة النقل النهري.

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