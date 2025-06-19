محافظ أسيوط: ترشيد الطاقة والإسراع في حل طفح الصرف الصحي بـ المصلة

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الجلسة الدورية للمجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الجارية، ومناقشة آليات تحسين الخدمات في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تعزيز التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق، كما شهد المجلس حضور الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي.

إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية، مشددًا على التزام المؤسسات الحكومية والمحلية بغلق الإنارة الداخلية والخارجية لجميع المنشآت في تمام الساعة الثامنة مساءً، باستثناء الوحدات الحيوية كغرف الأزمات كما وجه بتخفيض إنارة الشوارع والميادين، وترشيد استخدام الإعلانات المضيئة، مع إلزام المنشآت الرياضية بتقليل استهلاك الكهرباء.

التوسع في مشروع الغاز الحيوي

وفي خطوة رائدة بمجال الطاقة المتجددة، كلف المحافظ مديريتي الإسكان والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع رؤساء المدن والجامعات لوضع تصميم مبتكر لوحدات "بايوجاز" صغيرة الحجم تصلح للاستخدام المنزلي، والتوسع في مشروع الغاز الحيوي باعتباره أحد الحلول المستدامة للاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى طاقة وسماد عضوي.

كما تابع المحافظ عددًا من الملفات الخدمية، أبرزها الإسراع في حل مشكلة طفح الصرف الصحي بمنطقة المصلة بحي غرب، وتطوير مخبز الأربعين تمهيدًا لافتتاحه، إلى جانب متابعة أعمال تطوير طريق مسار العائلة المقدسة، من رصف وإنارة وتوفير فرص عمل عبر أكشاك شبابية.

وأصدر المحافظ توجيهات بسرعة استكمال أعمال المرافق ضمن مشروعات "حياة كريمة" بالقرى، وإنهاء توصيل المواسير تمهيدًا للرصف، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المواسير القديمة غير المستغلة.

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين والجهات لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية، مقدمًا الشكر للمساهمين، ومؤكدًا أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية في دعم خطط التنمية بالمحافظة.