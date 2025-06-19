قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
72 ساعة ويبدأ الصيف رسميًا.. تنبؤات غير متوقعة: رياح أوروبية وأمطار
اللواء أيمن عبد المحسن: إسرائيل تنتهج سياسة التخريب وتستهدف شل إيران
51 جامعة مصرية تتألق عالميًا بتصنيف التايمز للتأثير 2025.. والأكاديمية العربية وأسوان وبنها في الصدارة
جامعة جنوب الوادي تتقدم 70مركزا عالميا بالتصنيف الأمريكي US News
الإحتلال يكشف حجم الخسائر البشرية جراء الصواريخ الإيرانية
وزير الخارجية الإسرائيلي: النظام الإيراني لا خطوط حمراء لديه
أمريكا تطلب من موظفيها وعائلاتهم بإسرائيل وغزة والضفة البقاء في أماكنهم
مدبولي يتفقد مصنع لانتاج أجهزة السونار في أكتوبر
لا يمكن هزيمة ملايين الأحرار.. حزب الله يعلن دعمه إيران ويحذر أمريكا
الصحة : الارتفاع غير المبرر بالولادات القيصرية يؤثر سلبًا على جهود الدولة
الأردن.. سقوط طائرة مسيرة بمنطقة أبو نصير وإصابة سيارة بأضرار
اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط: ترشيد الطاقة والإسراع في حل طفح الصرف الصحي بـ المصلة

إجتماع المجلس التنفيذى بأسيوط
إجتماع المجلس التنفيذى بأسيوط

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الجلسة الدورية للمجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الجارية، ومناقشة آليات تحسين الخدمات في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تعزيز التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق، كما شهد المجلس حضور الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي.

 إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الظروف الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية، مشددًا على التزام المؤسسات الحكومية والمحلية بغلق الإنارة الداخلية والخارجية لجميع المنشآت في تمام الساعة الثامنة مساءً، باستثناء الوحدات الحيوية كغرف الأزمات كما وجه بتخفيض إنارة الشوارع والميادين، وترشيد استخدام الإعلانات المضيئة، مع إلزام المنشآت الرياضية بتقليل استهلاك الكهرباء.

التوسع في مشروع الغاز الحيوي

وفي خطوة رائدة بمجال الطاقة المتجددة، كلف المحافظ مديريتي الإسكان والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع رؤساء المدن والجامعات لوضع تصميم مبتكر لوحدات "بايوجاز" صغيرة الحجم تصلح للاستخدام المنزلي، والتوسع في مشروع الغاز الحيوي باعتباره أحد الحلول المستدامة للاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى طاقة وسماد عضوي.

كما تابع المحافظ عددًا من الملفات الخدمية، أبرزها الإسراع في حل مشكلة طفح الصرف الصحي بمنطقة المصلة بحي غرب، وتطوير مخبز الأربعين تمهيدًا لافتتاحه، إلى جانب متابعة أعمال تطوير طريق مسار العائلة المقدسة، من رصف وإنارة وتوفير فرص عمل عبر أكشاك شبابية.

وأصدر المحافظ توجيهات بسرعة استكمال أعمال المرافق ضمن مشروعات "حياة كريمة" بالقرى، وإنهاء توصيل المواسير تمهيدًا للرصف، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المواسير القديمة غير المستغلة.

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين والجهات لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية، مقدمًا الشكر للمساهمين، ومؤكدًا أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية في دعم خطط التنمية بالمحافظة.

أسيوط المشروعات التنمية المستدامة ترشيد استهلاك الطاقة بايوجاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

حذرت تل أبيب.. أول تعليق من كوريا الشمالية على حرب إيران وإسرائيل

محافظ دمياط

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الإعدادية في دمياط عبر هذا الرابط

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

قصف إسرائيل

اللقطات الأولى للهجوم الإيراني الجديد على إسرائيل.. شاهد

نور الشريف

تحول لكومة تراب.. كواليس اللحظات الأخيرة قبل انهيار منزل نور الشريف

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة محتملة في مباراة الأهلي وبالميراس

أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في صاروخ إيراني استهدف تل أبيب

ترشيحاتنا

الصين علم

الصين تعلن إجلاء 1600من مواطنيها في إيران

ارشيفي

صاروخ إيراني يصيب وزير إسرائيلي سابق و65 آخرين

ارشيفي

طهران.. الطاقة الذرية تقر بالهجوم الإسرائيلي على المفاعل النووي بخنداب

بالصور

الإمساك المزمن.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

منشط للقلب والدورة الدموية.. تعرف على فوائد النعناع الصحية

النعناع
النعناع
النعناع

طريقة عمل شيش الطاووق في المنزل خلال دقائق

طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد