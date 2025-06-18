قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر فرصة لسداد مقدم جدية الحجز لحجز وحدة سكنية بـ سكن لكل المصريين7 لمتوسطي الدخل
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا
عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك
إعلام إيراني: قصف إسرائيلي يستهدف موقعين في كرمنشاه غربي البلاد
خامنئي يتعهد بعدم الرحمة في استهداف قادة إسرائيل
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة المشروعات القومية والخدمات بالمحافظات
الإحصاء: مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 228 يوم
مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي صيني للطاقة الشمسية بالعين السخنة
جيش الاحتلال يبدأ تنفيذ موجة من الهجمات على طهران
جيش الاحتلال: إيران تسقط مسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو
انطلاق التشغيل التجريبي لأول معهد مصري صيني للتحكم الذكي بإشارات السكك الحديدية
مقتل عنصرين اجراميين والقبض على عناصر بؤرة خطرة بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع أعمال التطوير الشاملة للمنازل بمنطقة المصلة بحي غرب

محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير منطقة المصلى
محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير منطقة المصلى
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية، لتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة المصلة التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، ضمن المرحلة الأولى من خطة المحافظة لتأهيل وتحسين أوضاع المناطق الأكثر احتياجًا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 ترميم وتأهيل عدد 130 منزلًا كمرحلة أولى

وشهدت الجولة متابعة أعمال ترميم وتأهيل عدد 130 منزلًا كمرحلة أولى، يتم خلالها تنفيذ أعمال محارة شاملة، وتحديث منظومة السباكة، وتركيب سيراميك لكافة الأرضيات، وطلاء الواجهات، بالإضافة إلى استبدال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي القديمة بأخرى جديدة لضمان كفاءة الخدمة واستدامتها.

 تكرار طفح المجاري وتدهور المرافق

وأكد المحافظ - خلال جولته - أن هذه الأعمال تأتي استكمالًا لتوجيهاته السابقة بسرعة التدخل لحل مشكلات البنية التحتية بمنطقة المصلة، والتي كانت تعاني من تكرار طفح المجاري وتدهور المرافق، لافتًا إلى أن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة مساكن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم بشكل شامل.

تكليف لجنة متخصصة لحصر احتياجات المنازل

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أنه بالتوازي مع أعمال الترميم، تم تكليف لجنة متخصصة من مديرية التضامن الاجتماعي بحصر احتياجات المنازل المستهدفة من الأجهزة المنزلية والكهربائية، مثل الغسالات والثلاجات، بالإضافة إلى الأثاث الضروري كالأَسرّة والدواليب، تمهيدًا لتوفيرها من خلال دعم الجمعيات الأهلية ومبادرات المشاركة المجتمعية كما وجه مديرية التربية والتعليم بتكليف التعليم الفني بتدعيم احتياجات المنازل من الأسرّة والدواليب الخشبية.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب، وعدد من مسؤولي مديريات التضامن الاجتماعي والإسكان والتربية والتعليم، حيث استمع إلى آراء المواطنين واحتياجاتهم، مشددًا على أهمية التفاعل المباشر مع الأهالي ومراعاة الأولويات الفعلية على الأرض.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تطوير منطقة المصلة يعد جزءًا من خطة أشمل لتطوير المناطق العشوائية وتوفير بيئة سكنية آمنة وكريمة لأهالي المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق غير المخططة.

واختتم المحافظ جولته بتوجيه الشكر لجميع العاملين في مواقع العمل، داعيًا إلى تكثيف الجهود وتسريع معدلات الإنجاز، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ الأعمال.

أسيوط محافظ أسيوط منطقة المصلة حي غرب مدينة أسيوط الأكثر احتياجًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 17 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 17 يونيو 2025

الفنان القدير الراحل نور الشريف

مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 18-6-2025

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

سعر الدولار

سعر أقل دولار اليوم 18-6-2025

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية - عملة مصرية فئة 200 جنيه

زيادة معاشات الأطباء.. تفاصيل قرار المهن الطبية المنتظر

وزير التعليم العالي

عاشور: التعليم العالي والصناعة شريكان في إعداد كفاءات تكنولوجية تخدم رؤية مصر 2030

جانب من اللقاء

نائب وزير الصحة تشدد على تنفيذ برنامج تدريبي لتحسين رعاية حديثي الولادة

بالصور

بفستان أنيق.. شاهد ريهام حجاج تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود سعره يثير الجدل

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود سعره يثير الجدل
هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود سعره يثير الجدل
هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود سعره يثير الجدل

إطلالة كاجوال.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بجمالها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

علاج احتقان الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية

ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور
ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور
ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

فضل شاكر

بعد طرحها بأيام .. «الحب وبس» لـ فضل شاكر تتصدّر تريند اليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد