محافظ أسيوط يتابع أعمال التطوير الشاملة للمنازل بمنطقة المصلة بحي غرب

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية، لتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة المصلة التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، ضمن المرحلة الأولى من خطة المحافظة لتأهيل وتحسين أوضاع المناطق الأكثر احتياجًا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ترميم وتأهيل عدد 130 منزلًا كمرحلة أولى

وشهدت الجولة متابعة أعمال ترميم وتأهيل عدد 130 منزلًا كمرحلة أولى، يتم خلالها تنفيذ أعمال محارة شاملة، وتحديث منظومة السباكة، وتركيب سيراميك لكافة الأرضيات، وطلاء الواجهات، بالإضافة إلى استبدال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي القديمة بأخرى جديدة لضمان كفاءة الخدمة واستدامتها.

تكرار طفح المجاري وتدهور المرافق

وأكد المحافظ - خلال جولته - أن هذه الأعمال تأتي استكمالًا لتوجيهاته السابقة بسرعة التدخل لحل مشكلات البنية التحتية بمنطقة المصلة، والتي كانت تعاني من تكرار طفح المجاري وتدهور المرافق، لافتًا إلى أن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة مساكن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم بشكل شامل.

تكليف لجنة متخصصة لحصر احتياجات المنازل

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أنه بالتوازي مع أعمال الترميم، تم تكليف لجنة متخصصة من مديرية التضامن الاجتماعي بحصر احتياجات المنازل المستهدفة من الأجهزة المنزلية والكهربائية، مثل الغسالات والثلاجات، بالإضافة إلى الأثاث الضروري كالأَسرّة والدواليب، تمهيدًا لتوفيرها من خلال دعم الجمعيات الأهلية ومبادرات المشاركة المجتمعية كما وجه مديرية التربية والتعليم بتكليف التعليم الفني بتدعيم احتياجات المنازل من الأسرّة والدواليب الخشبية.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب، وعدد من مسؤولي مديريات التضامن الاجتماعي والإسكان والتربية والتعليم، حيث استمع إلى آراء المواطنين واحتياجاتهم، مشددًا على أهمية التفاعل المباشر مع الأهالي ومراعاة الأولويات الفعلية على الأرض.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تطوير منطقة المصلة يعد جزءًا من خطة أشمل لتطوير المناطق العشوائية وتوفير بيئة سكنية آمنة وكريمة لأهالي المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق غير المخططة.

واختتم المحافظ جولته بتوجيه الشكر لجميع العاملين في مواقع العمل، داعيًا إلى تكثيف الجهود وتسريع معدلات الإنجاز، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ الأعمال.