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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يتفقد مصنع الريحان بقرية عرب القداديح.. أبو النصر : أبنوب من أعلى المناطق إنتاجًا للنباتات الطبية والعطرية

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات التكتلات الاقتصادية بمركز أبنوب
محافظ أسيوط يتفقد مشروعات التكتلات الاقتصادية بمركز أبنوب
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد مشروعات التكتلات الاقتصادية القائمة على زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية بقرى مركز أبنوب، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من الحكومة المصرية. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية، منهم المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وإيهاب عبد الحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبد العظيم الكحلاوي نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب، وأحمد عبد الكريم أبو حطب أخصائي التنمية الاقتصادية والتكتلات بالمحافظة رئيس الوحدة المحلية ببني ابراهيم، وولاء أحمد مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وأحمد البسط مدير إدارة التضامن الاجتماعي بأبنوب، ورشوان جاد الرب رئيس جمعية أفضل وعضو التكتلات الاقتصادية، وبعض مزارعي الريحان والعمال من السيدات والرجال.

زيارة مصنع الريحان بقرية عرب القداديح

حيث شملت الجولة زيارة مصنع الريحان بقرية عرب القداديح، والذي يُعنى بتحسين جودة المنتج من خلال عمليات فرز وتجهيز ترفع كفاءة الريحان من 55٪ إلى نحو 95٪ بعد نقله للقاهرة، إلى جانب تفقد وحدة استخلاص الزيوت الطبيعية التي تديرها جمعية "أفضل لتنمية المجتمع" بقرية السوالم البحرية، والتي تُعد أحد نماذج النجاح في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

فرص التشغيل الذاتي

وخلال الجولة، استمع محافظ أسيوط إلى عرض مفصل حول مراحل الإنتاج بدءًا من الزراعة والحصاد، مرورًا بعمليات التصنيع والاستخلاص، وحتى الوصول إلى المنتج النهائي من الزيوت والعطور والمنظفات. كما تم استعراض البرامج التدريبية الممولة من جهاز تنمية المشروعات، والتي تهدف إلى تحسين فرص التشغيل الذاتي وتمكين الشباب والمرأة.

كما التقى المحافظ بمجموعة من أصحاب المعاصر والمشروعات المحلية لمناقشة سبل تطوير القطاع وتذليل التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها الحاجة إلى توفير مناشر حديثة لتجفيف النباتات بكفاءة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر خلال جولته أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات التكتلات الاقتصادية وتوفير البيئة الملائمة لنموها، مشيرًا إلى أن مركز أبنوب يُعد من أعلى المناطق إنتاجًا للنباتات الطبية والعطرية مثل الريحان والشمر والبردقوش. كما شدد على أهمية تعزيز القدرات الفنية والتسويقية للعاملين في هذا القطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحقيق التكامل بين أعضاء التكتلات بهدف رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها التصديرية.

وفي هذا السياق، وجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب قطعة أرض مخصصة كمنشر من إحدى الجمعيات التعاونية بقرية عرب القداديح بسبب الإهمال وسوء الإدارة، على أن تُسلم للوحدة المحلية لإعادة تخصيصها بما يخدم أغراض التكتل الاقتصادي.

كما أشار أبوالنصر إلى أن المحافظة بصدد دعم أعضاء التكتلات بخط إنتاج مطور يشمل أجهزة (مقرشة، هزاز، جريفت، سلندر، ووحدة تهوية خارجية)، بهدف تحسين جودة المنتج ليصل إلى نسبة نقاء 95٪، فضلاً عن مساعدة المزارعين في الحصول على شهادة Global G.A.P لاعتماد المواصفات الأوروبية في السلامة والصحة الغذائية، ما يعزز فرص التصدير ويفتح أسواقًا جديدة في أوروبا، مع تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وزيادة عوائد العملة الأجنبية.

أسيوط التكتلات الاقتصادية مشروعات التكتلات الاقتصادية النباتات الطبية والعطرية مركز أبنوب برنامج التنمية المحلية صعيد مصر الريحان جهاز تنمية المشروعات

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