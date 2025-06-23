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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 28 حالة تعد على الأراضي بقرى 5 مراكز بأسيوط

إزالة لـ 28 حالة تعدي بقرى 5 مراكز بأسيوط
إزالة لـ 28 حالة تعدي بقرى 5 مراكز بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تنفيذ إزالة لـ 28 حالة تعدي بقرى 5 مراكز على مستوى المحافظة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 للإزالات التي تتم خلال الفترة من 7 إلى 27 يونيو حسب البرنامج الزمني وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وطبقاً لتكليفات مجلس الوزراء بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

 تنفيذ إزالات لـ 28 حالة تعدي

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات مكبرة بمراكز الفتح والقوصية والبداري وحي غرب ومنفلوط وسط تواجد أمني وبالتعاون مع الجهات التنفيذية وجهات الولاية المعنية وباستخدام معدات الوحدات المحلية بتلك المراكز حيث أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 28 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 420 متر مربع مباني، و78 فدان و7 قيراط و20 سهم أراض زراعية حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بقيادة عيون إبراهيم بتنفيذ إزالة لحالة تعدي متغيرات مكانية و8 حالات تعدي فوري على الأراضي الزراعية، وتنفيذ حالتي تعدي فوري على الأراضي الزراعية بمركز القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز، وتنفيذ حالة إزالة تعدي فوري على الأراضي الزراعية بمركز البداري بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة حالة تعدي فوري متغيرات بحي غرب بقيادة ممدوح جبر رئيس الحي، وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة وليد جمال رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ6 حالات تعدي لطلب تقنين غير جاد و9 حالات لطلبات تقنين غير جادة الإصلاح الزراعي، وتعدي فوري على القرارات.

التصدي لكافة التعديات بكل حسم

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن الموجة 26 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي وجاري تنفيذ المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 إلى 27 يونيو على أن يتم اختتام المرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو القادم مؤكداً على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

أسيوط إزالة لـ 28 حالة تعدي الموجة 26 للإزالات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة استرداد أراضي الدولة التعدي على أملاك الدولة البناء المخالف

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