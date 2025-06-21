إعادة تأهيل 130 منزلا بمنطقة المصلة في أسيوط .. صور

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير الحضري، حيث تفقد أعمال التأهيل الشامل الجارية بمنطقة المصلة التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، في إطار المرحلة الأولى من خطة المحافظة لتحسين أوضاع المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

رافقه خلال الجولة، العميد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنية.

ترميم وإعادة تأهيل 130 منزلًا

حيث تابع محافظ أسيوط سير العمل في ترميم وإعادة تأهيل 130 منزلًا ضمن المرحلة الأولى، والتي تشمل تنفيذ محارة شاملة، وتجديد كامل لشبكات السباكة، وتركيب سيراميك حديث لجميع الأرضيات، ودهان الواجهات، بالإضافة إلى استبدال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان كفاءة البنية التحتية واستدامة الخدمات المقدمة للأهالي.

تأهيل المناطق العشوائية

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن تطوير منطقة المصلة يأتي ضمن خطة متكاملة لتأهيل المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المنطقة كانت تعاني من مشكلات مزمنة في البنية التحتية، أبرزها تكرار طفح المجاري وتدهور الخدمات الأساسية.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير الحالية تمثل استجابة مباشرة لتلك التحديات، وتهدف إلى توفير بيئة سكنية آمنة، ورفع كفاءة المساكن بما يضمن حياة كريمة للأهالي، لافتًا إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.

وفي ختام جولته، وجه المحافظ الشكر لكافة فرق العمل المنفذة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، وتسريع وتيرة الإنجاز للانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد، تحقيقًا لتطلعات المواطنين في حياة أفضل.