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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 470 محضرًا تموينيًا في حملات مكثفة على المخابز والأسواق بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف جهودها الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية ومنافذ البيع.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حياة وصحة المواطنين أو تمثل استغلالًا لهم.

حملات تموينية موسعة

وقال محافظ أسيوط إن مديرية التموين بالمحافظة، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الإدارات التموينية الفرعية، شنت حملات تموينية موسعة خلال الأيام الماضية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، والتصدي للتلاعب بالأسعار والسلع الفاسدة.

تحرير 470 محضرًا متنوعًا

وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 470 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات في مجال الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني ومن أبرز المخالفات التي تم ضبطها في مجال الأسواق، ضبط 704 كيلو جرام من اللحوم والمجمدات والكبدة والأسماك والآيس كريم منتهية الصلاحية وتجميع 49 جوال دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخازن بطريقة غير قانونية وضبط 25 جوال علف بدون بيانات، و12 برطمان عسل و8 زجاجات زيت منتهية الصلاحية فضلا عن ضبط 222 زجاجة زيت، و200 كيلو سكر بدون بيانات، بالإضافة إلى 5 لفات سكر بدون فواتير كما تم تحرير محاضر لمشروع "جمعيتي" لتصرفه في سلع تموينية بقيمة 40 ألف جنيه وتحرير 3 محاضر تصرف لتجار تموينيين بمضبوطات شملت 383 كيلو سكر، 716 زجاجة زيت، 486 كيس مكرونة، 150 باكو شاي علاوة على تحرير 10 محاضر بيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي وضبط 100 عبوة مبيد حشري مجهولة المصدر، و85 عبوة مبيد منتهية الصلاحية، و49 فلتر زيت مجهول المصدر وتحرير 3 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات بالإضافة إلى ضبط 3 تجار تموينيين لقيامهم بغلق المحال، وتحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية وتحرير 50 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في المحلات والمقاهي والمطاعم.

أما في مجال المخابز فقد تم تحرير 379 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت ما بين نقص وزن ومخالفة المواصفات وعدم النظافة العامة وغياب لوحة البيانات الإعلانية وغلق بالأقفال الحديدية دون تصريح وتوقف جزئي عن الإنتاج وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إصدار بون صرف للمواطنين.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر على استمرار الحملات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن، مشيدًا بجهود رجال التموين والتعاون المستمر مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية لتحقيق الانضباط في الأسواق.

أسيوط ضبط الأسواق متابعة المخابز المخابز البلدية مديرية التموين

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