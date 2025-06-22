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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية

محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية
محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية
إيهاب عمر

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا بمقر مديرية الصحة، لمتابعة الجهود الجارية في تطوير القطاع الصحي بالمحافظة، ومناقشة سبل تعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة نحو الارتقاء بالخدمات الأساسية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات المديرية، من بينهم الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية للشئون الوقائية، والدكتور محمد جمال، وكيل المديرية للشئون العلاجية، والدكتور عصام نبيل، وكيل المديرية لشئون الطب العلاجي.

سد الاحتياجات في عدد من الوحدات الصحية

وتناول الاجتماع عرضًا لأبرز التحديات التي تواجه القطاع، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الكوادر الطبية، حيث أشار محافظ أسيوط إلى أهمية تنسيق الجهود لسد الاحتياجات في عدد من الوحدات الصحية، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية أو البُعد الجغرافي.

المتابعة الميدانية المنتظمة لوحدات تقديم الخدمة

كما وجه محافظ أسيوط بمواصلة المتابعة الميدانية المنتظمة لوحدات تقديم الخدمة، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، مؤكداً حرص المحافظة على تهيئة مناخ داعم للعاملين بالقطاع الصحي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات واستجابة المنظومة لاحتياجات المواطنين.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن تطوير القطاع الصحي يظل من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان استمرارية التحسين واستدامة الخدمات.

أسيوط محافظ أسيوط مديرية الصحة القطاع الصحي الخدمات الطبية الوحدات الصحية الكثافة السكانية

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