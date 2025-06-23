محافظ أسيوط يسلم ماكينات خياطة وتطريز للصم وضعاف السمع لتمكينهم اقتصاديا

سلم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مجموعة من ماكينات الخياطة والتطريز الحديثة لعدد من الشباب والفتيات من ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)، في إطار جهود المحافظة لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة، ودعم اندماجهم في سوق العمل. جاء ذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية.

شهد مراسم التسليم كل من الشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وولاء أحمد سالمان، مدير إدارة الجمعيات الأهلية، وعبير عبد الغني، مدير وحدة ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، إلى جانب نرمين لطيف وعزة زيدان مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تسليم 11 ماكينة متنوعة

وقام محافظ أسيوط بتسليم 11 ماكينة متنوعة، تضمنت ماكينة سرفلة، مكواة بخار متطورة، وماكينات متعددة الأغراض، إلى 9 فتيات وشابين من الصم وضعاف السمع، ممن خضعوا لتدريب مهني مكثف لمدة عام، أعقبته دراسة اجتماعية للتأكد من استحقاقهم للدعم.

فتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج أمام المستفيدين، وتمكينهم من إنشاء مشروعات صغيرة مدرة للدخل تضمن لهم حياة مستقرة ومستدامة، مشددًا على أن المحافظة تضع دعم أصحاب القدرات الخاصة على رأس أولوياتها، وتواصل جهودها في مجال التدريب والتأهيل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهادفة إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير حياة كريمة لهم، في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. كما شدد على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبهم، أعرب المستفيدون عن بالغ سعادتهم بالحصول على الماكينات، مؤكدين أن هذه الخطوة ستُسهم في تحسين مستوى معيشتهم، وتُعزز من فرصهم في الاعتماد على الذات وإثبات قدراتهم.