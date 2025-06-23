موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025 بمحافظة أسيوط

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط إن لجان تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت من تصحيح أوراق الإجابات وجاري رصد ومراجعة الدرجات تمهيدا لاعتماد النتيجة يوم الخميس المقبل من اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية



وأضاف المصدر انه فور اعتماد النتيجة من محافظ أسيوط سوف يتم إعلانها في مختلف المدارس بالإدارات التعليمية بالمحافظة.

2000 معلم يشارك في أعمال التصحيح

وأعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، انطلاق أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة أسيوط، تحت إشراف مديرية التربية والتعليم، وبمشاركة أكثر من 2000 معلم ومعلمة من مختلف التخصصات.

تخصيص 6 مقار لأعمال التقدير

كان اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تلقى تقريرًا، من مديرية التربية والتعليم، بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوازرة، بأن أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بدأت داخل ستة مقرات رئيسية للتقدير، وهي مدارس (اللواء نبيل العزبي الابتدائية، وسميح السعيد الرياضية، والإسلامية الإعدادية بنين، والإسلامية الإعدادية بنات، وأحمد عرابي الابتدائية، بالإضافة إلى مقر لجنة النظام والمراقبة "كنترول الشهادة الإعدادية")، وذلك في إطار الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية التصحيح وتدقيق الدرجات.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق أعلى درجات الانضباط والدقة في أعمال التقدير، لضمان تحقيق العدالة الكاملة بين الطلاب، كما تم التأكيد على سرية البيانات من خلال تخصيص غرف مغلقة لحفظ أوراق الإجابة، وتفعيل نظام المراجعة المزدوجة داخل كل لجنة تقدير.

وأوضح المحافظ أن أعمال التصحيح تخضع لإشراف مباشر من الموجهين العموم والموجهين الأوائل، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا متخصصة لكل مادة دراسية داخل اللجان، وأنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقرات التصحيح وتوفير بيئة آمنة ومهيأة للمصححين.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن مصلحة الطالب تأتي دائمًا في المقام الأول، ولن يسمح بأي تجاوز قد يخل بسير العمل أو يؤثر على دقة النتائج، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية التربية والتعليم.