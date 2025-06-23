وفاة أحد مصابي حادث انفجار غلاية بخار بمصنع للزيوت والمنظفات بأسيوط

توفي عامل منذ قليل، بعد إصابته في حادث انفجار وقع صباح اليوم الإثنين في غلاية بخار بمصنع للزيوت والمنظفات بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقع انفجار غلاية بخار بمصنع للزيوت والمنظفات ووجود مصابين .

انفجار غلاية بخار بمصنع الزيوت والمنظفات



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص انفجار غلاية بخار بمصنع الزيوت والمنظفات .

مصرع عامل واصابة اثنين



أسفر الحادث عن مصرع " علاء . أ . ع "55 عامًا، وإصابة " سيد . ح . أ" 40 عامًا، و " أحمد . ن . أ " 45 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

و كشف مصدر مسؤول داخل أحد مصانع الزيوت والمنظفات بمركز القوصية في محافظة أسيوط تفاصيل أولية حول حادث انفجار غلاية البخار، اليوم الإثنين، إن مدير الصيانة وبرفقة بعض عمال الكهرباء بالمصنع كانوا يعملون علي حل عطل بغلاية البخار

وأوضح المصدر، أن الغلاية مخزنة بخار بداخلها، وعند قياس العمال للنسبة حدث الانفجار وتطاير باب الغلاية على العمال وكانه صوت قنبلة.