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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المشدد 10 سنوات.. القصة الكاملة لـ صياد يتاجر في الحشيش والشابو المخدرين بأسيوط

الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، صيادا بالسجن المشدد 10 سنوات لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة بقرية المندرة بحري بمركز ديروط. 

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، الرئيس بالمحكمة، وأحمد عصمت الزيني، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

الاتجار في المواد المخدرة 

تعود وقائع القضية 10330 لسنة 2025 جنايات ديروط، إلى ورود معلومات للنقيب علي الدروي، معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط، تفيد بقيام "هيثم. ف"، 34 عاما، صياد، مقيم قرية المندرة بحري، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة.

ضبط المتهم بيده بندقية آلية 

بتقنين الإجراءات القانونية، قاد الرائد أحمد حجازي والنقيب علي الدروي، معاونا وحدة مباحث مركز شرطة ديروط، قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمنزله، وتمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية وبداخلها 18 طلقا ناريا.

ضبط 4 قطع حشيش و28 أمبول شابو 

وبتفتيش المتهم، عثر بين طيات ملابسه على 4 قطع كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر و28 أمبولا من مادة الشابو المخدر ومبلغ مالي 970 جنيها.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط السجن المشدد 10 سنوات المواد المخدرة حيازة سلاح ناري ذخيرة مركز ديروط

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