المشدد 6 سنوات لـ عاطل يتاجر في مادة الشابو المخدر بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، عاطلا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الشابو المخدر بقرية الزاوية مركز أسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة، و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

الاتجار في المواد المخدرة



تعود وقائع القضية رقم 3924 لسنة 2025 جنايات مركز أسيوط، إلى ورود معلومات للرائد إسلام إبراهيم مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط تفيد قيام " حشمت . ن . غ " 35 عاما ، عاطل، بأنه يقوم بمزاولة نشاطه بالاتجار في المواد المخدرة بصورة نصف الجملة القطاعي متخذا من دائرة مركز أسيوط مسرحا لمزاولة نشاطه.

ضبط المتهم وبحوزته كمية من الشابو



وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد إسلام إبراهيم والنقيب فتحي طوسون مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمنزله وتمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته حقيبة بتفتيشها عثر بداخلها على 3 أكياس كبيرة الحجم بداخلها مادة الشابو المخدر وكذا مبلغ 400 جنيه وهاتف محمول .



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه .