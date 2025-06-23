إصابة 3 أشخاص في انفجار غلاية بخار بمصنع للزيوت والمنظفات بأسيوط

أصيب 3 أشخاص في انفجار وقع صباح اليوم الإثنين في غلاية بخار بمصنع للزيوت والمنظفات بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

انفجار غلاية بخار بمصنع للزيوت والمنظفات

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقع انفجار غلاية بخار بمصنع للزيوت والمنظفات ووجود مصابين .

انتقال قوات الحماية المدنية والإطفاء

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص انفجار غلاية بخار بمصنع الزيوت والمنظفات .



أسفر الحادث عن إصابة كل من " علاء . أ . ع "55 عامًا، و " سيد . ح . أ" 40 عامًا، و " أحمد . ن . أ " 45 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزي.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.