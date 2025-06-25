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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برقم الجلوس .. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط لعام 2024 /2025

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعتمد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط مساء اليوم الأربعاء نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2024 / 2025 بنسبة نجاح بلغت 78.89 %.

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 


و هنأ محافظ أسيوط، جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات في المراحل الدراسية القادمة وتحقيق النجاح والتفوق موجهاً الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم مؤكداً على إهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة لتحقيق خطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في تخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.


وأوضح محافظ أسيوط أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة بنظام النظامي بلغ 76791 طالب، حضر منهم 76564 طالب وطالبة والذي نجح منهم 61207 طالب بنسبة نجاح بلغت 78.89 % بالنسبة للحاضرين، أما المتقدمين بنظام المنازل 1047 طالب حضر منهم 1023 طالب وطالبة، نجح منهم 511 طالب.

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