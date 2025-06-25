محافظ أسيوط: الدولة تهتم بتعزيز الدور الوقائي للرياضة في مواجهة المخدرات

أكد محافظ أسيوط هشام أبوالنصر، أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات يأتي تجسيداً لاهتمام الدولة، بقيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الدور الوقائي للرياضة في مواجهة هذه الظاهرة، وتكريس الجهود المجتمعية لدعم المبادرات الشبابية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



جاء ذلك خلال تنظيم مديرية الشباب والرياضة بأسيوط مهرجاناً رياضياً شبابياً بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي، والاتحاد العام لمراكز شباب مصر، واتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شاب وفتاة، حيث افتتح فعاليات المهرجان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، تزامناً مع انطلاق الفعاليات في جميع محافظات الجمهورية.



كما أكد المحافظ، أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات، وضرورة حماية الشباب من آثارها السلبية من خلال توفير بيئة حاضنة ومحفزة، وتنفيذ برامج تنموية تشجعهم على الإبداع والمشاركة الإيجابية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.



جدير بالذكر أن المهرجان شهد حضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة أحمد السويفي، وعدد من قيادات المديرية، إلى جانب فريق متطوعي صندوق مكافحة الإدمان وشباب مبادرة "YLY"، كما تضمن البرنامج أنشطة رياضية متنوعة ومسابقات، بالإضافة إلى جلسات توعوية تناولت دور المتطوعين في التصدي لظاهرة الإدمان.