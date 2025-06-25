قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيرة الذاتية لـ الرئيس الجديد لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى
تبدأ غدًا.. 6 أيام إجازة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وهؤلاء لن يحصلوا عليها
بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد وداع كأس العالم للأندية
الخارجية الإيرانية: المنشآت النووية تضررت بشدة بسبب الضربات الأمريكية
الرئيس السيسي يهنئ موزمبيق بذكرى يوم الاستقلال
تصعيد إسرائيلي جديد في غزة.. والرئيس الفلسطيني يدعو لوقف إطلاق النار
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
روبيو: إيران باتت أبعد كثيرًا من الوصول إلى سلاح نووي
8 فرق ضمنت التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم للأندية.. اعرف التفاصيل
تأجيل محاكمة أمين خزينة المركز القومي لخدمات نقل الدم بتهمة اختلاس مال عام
مع عائلتها.. عبلة كامل تتصدر التريند بسبب صورة جديدة
عراقجي يهدد بخروج إيران من المعاهدة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: الدولة تهتم بتعزيز الدور الوقائي للرياضة في مواجهة المخدرات

محافظ أسيوط هشام أبوالنصر
محافظ أسيوط هشام أبوالنصر
أ ش أ

أكد محافظ أسيوط هشام أبوالنصر، أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات يأتي تجسيداً لاهتمام الدولة، بقيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الدور الوقائي للرياضة في مواجهة هذه الظاهرة، وتكريس الجهود المجتمعية لدعم المبادرات الشبابية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


جاء ذلك خلال تنظيم مديرية الشباب والرياضة بأسيوط مهرجاناً رياضياً شبابياً بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي، والاتحاد العام لمراكز شباب مصر، واتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شاب وفتاة، حيث افتتح فعاليات المهرجان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، تزامناً مع انطلاق الفعاليات في جميع محافظات الجمهورية.


كما أكد المحافظ، أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات، وضرورة حماية الشباب من آثارها السلبية من خلال توفير بيئة حاضنة ومحفزة، وتنفيذ برامج تنموية تشجعهم على الإبداع والمشاركة الإيجابية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.


جدير بالذكر أن المهرجان شهد حضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة أحمد السويفي، وعدد من قيادات المديرية، إلى جانب فريق متطوعي صندوق مكافحة الإدمان وشباب مبادرة "YLY"، كما تضمن البرنامج أنشطة رياضية متنوعة ومسابقات، بالإضافة إلى جلسات توعوية تناولت دور المتطوعين في التصدي لظاهرة الإدمان.

محافظ أسيوط اليوم العالمي لمكافحة المخدرات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الدور الوقائي للرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر الذهب

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 25-6-2025

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

صورة أرشيفية

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

صورة أرشيفية

عيار 21 مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب

تعرف على سعر الذهب اليوم 25-6-2025

إجازة .. أرشيفية

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل

ترشيحاتنا

هيدي كرم

ملابس البحر.. هيدي كرم تستعرض جمالها على الشاطئ

احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام

احذر الإشريكية القولونية.. نصائح لتجنب الإصابة وخطر استخدام الهاتف في الحمام

اسماء أبو اليزيد

فستان صيفي .. أسماء أبو اليزيد تستعرض جمالها

بالصور

في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها

في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها
في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها
في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها

ملابس البحر.. هيدي كرم تستعرض جمالها على الشاطئ

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

احذر الإشريكية القولونية.. نصائح لتجنب الإصابة وخطر استخدام الهاتف في الحمام

احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام
احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام
احذر الإشريكية القولونية..نصائح لتجنب الإصابة بها وخطر استخدام الهاتف في الحمام

فستان صيفي .. أسماء أبو اليزيد تستعرض جمالها

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فيديو

أضرار المسكنات

تحدي كتافاسات يغزو تيك توك .. وتحذير من الأطباء!

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد