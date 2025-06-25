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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أسماء أوائل الطلاب بالشهادة الإعدادية لعام 2024 / 2025 بمحافظة أسيوط .

 

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسيوط 

حيث حقق المركز الأول الطالب " جوني خير فايق جودة " مدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات بمركز ديروط بمجموع 280 بنسبة 100% ، و " بيشوي ممتاز عوض جرجس " فصول بالجهاد الإعدادية بنين " بمركز البداري بمجموع 280 بنسبة 100% .
بينما حصل الطالب " جمال الدين حسين جمال محمد " مدرسة عزبة الأنصار الإعدادية بنين " بمركز أبنوب ، على المركز الثالث بمجموع 280 بنسبة 100% ، وحصل على المركز الرابع الطالب " جورج إبراهيم وصفي يوسف " مدرسة جمال عبدالناصر الرسمية لغات بمركز ديروط بمجموع 100%، وحصل على المركز الخامس الطالب " محمد هاشم شحاته هاشم " مدرسة العقال البحري الإعدادية بنين بمركز البداري بمجموع 280 بنسبة 100%.


وحصلت الطالبة " رودينا محمد سيد عبد المنجي " مدرسة العروبة الرسمية لغات بمركز القوصية على المركز السادس بمجموع 280 بنسبة 100%، و حصلت الطالبة " منه أبوبكر الصديق فتحي عبدالعال " مدرسة النواميس للتعليم الأساسي بنات بمركز البداري على المركز السابع ، بمجموع 280 بنسبة 100%، بينما حصلت الطالبة " ساندي زكريا عياد مسعود " مدرسة العروبة الرسمية لغات بمركز القوصية على المركز الثامن بمجموع 280 بنسبة 100% .
و حصلت الطالبة " خديجة وليد رياض صالح " مدرسة طلائع المستقبل خاصة لغات بمدينة أسيوط الجديدة على المركز التاسع بمجموع 280 بنسبة 100 %، وحصل على المركز العاشر الطالب " مالك صلاح محمد محمد حسن " مدرسة داء حراء الإعدادية الخاصة بمدينة أسيوط بمجموع 280 بنسبة 100 %.

 

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 

وكان اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط اعتمد مساء اليوم الأربعاء نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2024 / 2025 بنسبة نجاح بلغت 78.89 %.
و هنأ محافظ أسيوط، جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات في المراحل الدراسية القادمة وتحقيق النجاح والتفوق موجهاً الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم مؤكداً على إهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة لتحقيق خطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في تخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.


وأوضح محافظ أسيوط أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة بنظام النظامي بلغ 76791 طالبا، حضر منهم 76564 طالب وطالبة والذي نجح منهم 61207 طالبا بنسبة نجاح بلغت 78.89 % بالنسبة للحاضرين، أما المتقدمين بنظام المنازل 1047 طالبا حضر منهم 1023 طالبا وطالبة، نجح منهم 511 طالبا.

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