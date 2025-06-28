قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الأهلي.. الزمالك يكثف جهوده لضم مدافع فاركو
ظهور مفاجئ لوزير الدفاع الإيراني يفضح مزاعم إسرائيل عن تصفيته
علي جمعة يحصل على 56 صوتا فى انتخابات الطرق الصوفية
مدبولي يفتتح أول مصنع لمجموعة BSH الألمانية في مصر وأفريقيا بالعاشر من رمضان
مفتي الجمهورية: استهداف الجائعين في طوابير المساعدات بغزة جريمة تهتز له ضمائر الأحرار
شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على بعض الدول في يوليو
التعليم العالي: أنشطة توعوية لبناء وعي طلاب الجامعات ومواجهة الفكر المتطرف
رئيس لجنة الأمن القومي في إيران يدين تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لاعب فلسطيني بالسويد يقترب من الانضمام لنادى الزمالك | خاص
الزمالك وسيراميكا كليوباترا في منافسة لضم بوبو
المعلق الرياضي أحمد الطيب يلوم جمهور الزمالك لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لخلافات مالية بينهما.. موظف يشعل النيران في زميله بمستشفى أسيوط الجامعي

مستشفيات جامعة أسيوط
مستشفيات جامعة أسيوط
إيهاب عمر

أصيب موظف بمستشفي أسيوط الجامعي، بحروق من الدرجة الأولى، إثر قيام زميله بسكب مادة حارقة وإشعال النيران بجسده، داخل مستشفى أسيوط الجامعي.

موظف يشعل النيران في زميله 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بقيام موظف بمستشفى أسيوط الجامعي آخر بسكب مادة حارقة وإشعال النيران بجسد موظف آخر، داخل المستشفى وفر هاربا.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة موظف بحروق بسبب قيام موظف آخر بسكب مادة حارقة وإشعال النيران بجسده.

وتبين من التحريات الأولية أنه يوجد خلافات مالية بينهما على مبلغ مالي يقدر بـ40 ألف جنيها، ورفض الأول سداد المبلغ للثاني، مما أسفر عن قيامه بإشعال النيران بجسده وفر هاربا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

مستشفي أسيوط الجامعي أسيوط مادة حارقة إشعال النيران أمن أسيوط غرفة عمليات النجدة خلافات مالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

الإيجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. هذا ما يحدث للجسم عند تناول البرقوق| علامات قوية تكشف عن وجود تليف الكبد

السجائر الإلكترونية

دراسة تكشف مفاجآت عن السجائر الالكترونية| تفاصيل

حمض اليوريك

أبرزها الفول واللحوم المُصنعة.. أطعمة ترفع حمض اليوريك بالجسم

بالصور

مدبولي يفتتح أول مصنع لمجموعة BSH الألمانية في مصر وأفريقيا بالعاشر من رمضان

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

خطأ شائع في طهي المكرونة يرفع سكر الدم بسرعة.. ما الحل؟

لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟

وزير الإسكان يتابع مشروعات العقارات وتطوير المنطقة الصناعية بالعاشر

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

إحتفالاً باليوم العالمي.. الشرقية تشهد انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد