لخلافات مالية بينهما.. موظف يشعل النيران في زميله بمستشفى أسيوط الجامعي

أصيب موظف بمستشفي أسيوط الجامعي، بحروق من الدرجة الأولى، إثر قيام زميله بسكب مادة حارقة وإشعال النيران بجسده، داخل مستشفى أسيوط الجامعي.

موظف يشعل النيران في زميله

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بقيام موظف بمستشفى أسيوط الجامعي آخر بسكب مادة حارقة وإشعال النيران بجسد موظف آخر، داخل المستشفى وفر هاربا.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة موظف بحروق بسبب قيام موظف آخر بسكب مادة حارقة وإشعال النيران بجسده.

وتبين من التحريات الأولية أنه يوجد خلافات مالية بينهما على مبلغ مالي يقدر بـ40 ألف جنيها، ورفض الأول سداد المبلغ للثاني، مما أسفر عن قيامه بإشعال النيران بجسده وفر هاربا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.