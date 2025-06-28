محافظ أسيوط يجري المقابلات الشخصية للمرشحين للدورات التدريبية بسقارة

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، المقابلات الشخصية للمرشحين للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة المقبلة من العاملين بالديوان العام للمحافظة ومجالس المدن والمراكز والوحدات القروية، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير أداء العاملين بالإدارة المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وأحمد مدكور مدير مركز التدريب بالمحافظة ويسري عمران مدير إدارة الموارد البشرية بالديوان العام ويحيى أبورحمة مدير إدارة الأزمات بالمحافظة وعلي صديق مدير وحدة حقوق الانسان بالمحافظة.

المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العمل الإداري

وأكد المحافظ – خلال اللقاء – أن التدريب وبناء القدرات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العمل الإداري، حيث يسهمان بشكل مباشر في تنمية المهارات الفردية والمؤسسية، ما ينعكس على تحسين بيئة العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بناء قدرات العاملين في الإدارة المحلية

وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا ببناء قدرات العاملين في الإدارة المحلية على مختلف المستويات الإدارية، باعتبارهم أحد أهم دعائم الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يسهم في إعداد صف ثاني من القيادات القادرة على مواصلة مسيرة التنمية والتطوير.

وأشاد المحافظ بدور مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية من خلال البرامج التدريبية، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير فرص التأهيل والتطوير المستمر بما يتماشى مع متطلبات العصر وتحديات المرحلة الحالية.