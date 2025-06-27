شارك وأنقذ حياة.. محافظ أسيوط يعلن انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، دعمه الكامل لانطلاق الحملة القومية الكبرى للتبرع بالدم، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بأسيوط غدا يسهم في إنقاذ الأرواح، ويعكس تماسك المجتمع وتضامنه.

أحد أشكال العطاء

وأكد محافظ أسيوط، في بيان، أن التبرع بالدم هو أحد أشكال العطاء النبيل الذي يعزز قيم التعاون والمساندة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها في إطار دعم المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم مخزون بنوك الدم بالمستشفيات العامة والمركزية

وأوضح المحافظ أن الحملة تهدف إلى دعم مخزون بنوك الدم بالمستشفيات العامة والمركزية، لتأمين الاحتياجات العاجلة والطارئة للمرضى، التي تتطلب وفرة دائمة من وحدات الدم داعيَا جموع المواطنين للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية التي تجسد معاني التضامن والتكافل.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملة سيتم تنفيذها من خلال عدد من النقاط الثابتة في مواقع حيوية بمختلف أنحاء المحافظة لتسهيل الوصول إليها، وتشمل كورنيش النيل – أمام ديوان عام محافظة أسيوط ومحطة السكة الحديد بأسيوط ومستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط العام ومستشفى النساء والتوليد والأطفال – الإيمان القديمة ومستشفى البداري المركزي ومستشفى ديروط المركزي ومستشفى الغنايم المركزي والمركز الإقليمي لنقل الدم لافتًا إلى أن جميع المواقع المخصصة للحملة ستكون مجهزة بالفرق الطبية المدربة، مع اتخاذ أقصى درجات الاحتراز الطبي، واتباع الإرشادات الصحية لضمان سلامة وسهولة إجراءات التبرع.