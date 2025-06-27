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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استلام شحنة من الأدوية و15 كرسيًا كهربائيًا متحركًا

استلام شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيًا كهربائيًا متحركًا لتوزيعها على المستحقين باسيوط
استلام شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيًا كهربائيًا متحركًا لتوزيعها على المستحقين باسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استلام شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية بمقر فرع التأمين الصحي بمستشفى المبرة، تمهيدًا لتوزيعها على مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بالمحافظة، في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 استلام عدد 15 كرسيًا كهربائيًا متحركًا

كما تم استلام عدد 15 كرسيًا كهربائيًا متحركًا أمام ديوان عام المحافظة، لتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الحالات المستحقة من ذوي الإعاقة، دعمًا لحقوقهم في التنقل والدمج المجتمعي.

شهد فعاليات الاستلام الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد رسلان، مدير عام فرع التأمين الصحي لوسط الصعيد، والدكتور محمد جمال، والدكتور عصام نبيل، وكيلا مديرية الصحة، والشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعزة عبدالعال، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والطبية.

 رصد دقيق يتم عبر الزيارات الميدانية

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الشحنة تأتي استمرارًا لجهود المحافظة في تلبية الاحتياجات الفعلية للمستشفيات التابعة للصحة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى مساندة الفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال رصد دقيق يتم عبر الزيارات الميدانية، وتقارير لجان المتابعة، واستجابة مباشرة لطلبات المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالقطاع الصحي والاجتماعي وتوفير الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ أن التنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن، مشيدًا بجهود جميع المشاركين في هذه المبادرة الإنسانية منوهًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانات اللازمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى استمرار الجهود لتوفير دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لأبناء المحافظة.

أسيوط محافظ أسيوط الأدوية والمستلزمات الطبية التأمين الصحي مستشفى المبرة زارة الصحة الأدوية

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