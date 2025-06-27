اندلاع حريق في سيارة ملاكي بمدينة أسيوط.. صور

اندلع حريق بسيارة ملاكي، وامتدت النيران إلى سيارتين أخريين، صباح اليوم الجمعة، بشارع عثمان بن عفان، بحي شرق أسيوط.

اندلاع حريق في سيارة بأسيوط



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بسيارة ملاكي بشارع عثمان بن عفان، بحي شرق أسيوط وامتداد النيران لسيارات أخرى.

قوات الحماية المدنية والإطفاء تسيطر على الحريق

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ ضباط القسم وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين اندلاع حريق بسيارة بشارع عثمان بن عفان وامتداد النار الى سيارتين أخريين، وتمت السيطرة على الحريق دون خسارة فى الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.