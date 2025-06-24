مصرع شقيقين غرقا بترعة الديروطية بأسيوط

لقيا طفلان شقيقان مصرعهما غرقا، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء لهوهما بترعة الديروطية بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

غرق طفلين شقيقين بترعة الديروطية

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بغرق طفلين شقيقين أثناء لهوهما بترعة الديروطية أمام منزل جدهما بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

قوات الحماية المدنية تنتشل الجثمانين

انتقل على الفور لموقع البلاغ ضباط مركز شرطة ديروط والإسعاف و قوات الإنقاذ النهري، وبالمعاينة و الفحص تبين غرق “إسلام . أ . ح ” 9 أعوام ، وشقيقه “ حمزة” 12 عاما بترعة الديروطية أمام منزل جدهما بمركز ديروط في محافظة أسيوط، .

وتمكنت قوات الحماية المدنية النهري من انتشال الجثمانين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى ديروط.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.