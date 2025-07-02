مصرع عامل وإصابة 21 آخرين في إنقلاب سيارة أعلى محور ديروط بأسيوط

لقي عامل مصرعه وأصيب 21 آخرون ، اليوم "الأربعاء"، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى محور ديروط على الطريق الصحراوي الشرقي، عند مدخل قرية الحوطا بمركز ديروط في أسيوط.

انقلاب سيارة ربع نقل

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل ووجود حالة وفاة ومصابين.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمالا من مركز ديرمواس بمحافظة المنيا أثناء سير السيارة أعلى محور ديروط عند مدخل قرية الحوطا.

مصرع عامل واصابة 21 اخرين

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 21 عاملا وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.