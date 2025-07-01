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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لخدمة 700 ألف مواطن.. محافظ أسيوط يفتتح مبنى العيادات الخارجية بمستشفى منفلوط

محافظ أسيوط يفتتح مبنى العيادات الخارجية ضمن مستشفى منفلوط المركزي
محافظ أسيوط يفتتح مبنى العيادات الخارجية ضمن مستشفى منفلوط المركزي
إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى منفلوط المركزي، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للمستشفيات المركزية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة الصحة لتطوير المنظومة الصحية.

بتكلفة إجمالية بلغت مليار و300 مليون جنيه

ويعد افتتاح مبنى العيادات الخارجية جزءًا من مراحل تشغيل مستشفى منفلوط المركزي الذي تم افتتاحه رسميًا في أبريل الماضي بتكلفة إجمالية بلغت مليار و300 مليون جنيه، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تصميم المستشفى ليكون نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية في صعيد مصر.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وعدد من القيادات الجامعية والصحية والتنفيذية، أبرزهم الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور محمد عبد الحميد، مدير مستشفى الإصابات الجامعي، والدكتور محمد عبد الباسط، مدير مستشفى المخ والأعصاب، إلى جانب الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمد علي رسلان، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي، وعدد من وكلاء مديرية الصحة، من بينهم الدكتور محمد جمال (الطب الوقائي)، والدكتور عصام نبيل (الطب العلاجي)، والدكتور محمد عباس (المتابعة)، وكذلك الدكتور أسامة عبد المعطي، مدير مستشفى منفلوط، والدكتور محمود إمام، وكيل المستشفى كما رافقهم عدد من القيادات التنفيذية، منهم المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس شريف سعد، مدير إدارة حماية النيل، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابه، بالإضافة إلى النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ.

 تفقد عدد من العيادات التخصصية

وعقب مراسم الافتتاح، أجرى المحافظ جولة موسعة داخل المستشفى، شملت مبنى العيادات الجديد الذي يتكون من مبنيين، كل منهما مكون من خمسة طوابق، وتم تفقد عدد من العيادات التخصصية التي بدأت العمل فعليًا، ومنها: تنظيم الأسرة، المسالك البولية، الجلدية، المخ والأعصاب، النفسية والعصبية، والعظام، بالإضافة إلى مكتب التأمين الصحي.

تضم 42 جهاز غسيل كلوي

كما تفقد المحافظ ومرافقوه عددًا من الأقسام الطبية الأخرى، من بينها أقسام العناية المركزة للقلب والعناية العامة، بطاقة استيعابية إجمالية 27 سريرًا، وقسم العمليات الجراحية الذي يضم أربع غرف مجهزة بالكامل، وقسم المبتسرين بسعة 30 سريرًا، بالإضافة إلى قسمي الجراحة العامة والكلى، والذي يضم 42 جهاز غسيل كلوي، إلى جانب قسم الاستقبال العام وغرفة الأشعة المقطعية.

تحقيق العدالة الصحية وتكافؤ الفرص

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن افتتاح مبنى العيادات الخارجية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، وخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتكافؤ الفرص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في مختلف ربوع الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية والمراكز البعيدة.

يخدم أكثر من 700 ألف مواطن بمركز منفلوط


وأوضح المحافظ أن مستشفى منفلوط المركزي صرحًا طبيًا حديثًا تم إنشاؤه على مساحة 12,726 مترًا مربعًا، ويخدم أكثر من 700 ألف مواطن بمركز منفلوط والقرى المجاورة وتم إحلاله وتجديده ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحسين مستوى الرعاية الصحية، في إطار رؤية مصر 2030 لتنمية الصعيد ويضم 151 سريرًا، بينها 30 للعناية المركزة و30 حضّانة، و17 عيادة تخصصية، و42 ماكينة غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، إلى جانب وحدات متخصصة مثل المناظير، والأشعة، والعلاج الطبيعي، وبنك الدم، ومركز لتجميع البلازما. وقد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمات صحية متكاملة لحالات الطوارئ والمرضى بشكل عام.

وأضاف أن محافظة أسيوط تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتأهيل الكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات صحية مستدامة وذات جودة عالية.

وعلى هامش الجولة، عقد محافظ أسيوط اجتماعًا مع رئيس جامعة أسيوط والوفد المرافق له، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، وذلك في إطار التعاون المتكامل بين المحافظة والجامعة لدعم وتطوير القطاع الصحي، والارتقاء بجودة الخدمة في مراكز وقرى المحافظة وأشار المحافظ إلى أن التعاون الوثيق بين الجامعة والجهات الصحية والتنفيذية مما يعكس نموذجًا يحتذى به في التكامل المؤسسي.

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