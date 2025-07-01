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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق أسيوط لكرة اليد يتصدر بطولة الصعيد للمواهب

فريق أسيوط لكرة اليد يتصدر بطولة الصعيد للمواهب
فريق أسيوط لكرة اليد يتصدر بطولة الصعيد للمواهب
إيهاب عمر

أعرب اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بالغ سعادته بتصدر فريق الموهوبين لكرة اليد بأسيوط منافسات التجمع الثاني لمراكز تدريب المشروع القومي للعمالقة والموهوبين لكرة اليد لمواليد 2008 و2010، والذي استضافته المحافظة على مدار يومي 29 و30 يونيو بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي، بمشاركة 4 مراكز تدريب من محافظات (أسيوط – الفيوم – قنا – سوهاج)، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، والاتحاد المصري لكرة اليد.

مواهب رياضية تستحق الرعاية

وقال محافظ أسيوط أن فوز أبنائنا بالمركز الأول ليس مجرد انتصار رياضي، بل هو انعكاس حقيقي لما تمتلكه أسيوط من طاقات بشرية واعدة ومواهب رياضية تستحق الرعاية والتقدير وقد شهدنا خلال البطولة أداءً مشرفًا من جميع الفرق المشاركة، مما يعكس حجم العمل والجهد المبذول في مراكز التدريب على مستوى الصعيد.

دعم ورعاية الموهوبين رياضيًا

وأشار المحافظ إلى أن البطولة، التي أُقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جاءت في إطار استراتيجية الوزارة لدعم ورعاية الموهوبين رياضيًا وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين النشء، مؤكدًا حرص المحافظة على فتح آفاق جديدة أمام شبابها وتمكينهم من خلال الأنشطة والبطولات النوعية.

وقد شهد اليوم الختامي للبطولة حضورًا مميزًا من القيادات الرياضية، على رأسهم أحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والدكتور شريف طه، رئيس اللجنة المشرفة على المشروع، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة محمد مصطفى، وأحمد خضر، وحسن رمزي، وهاني الطيب، الذين أشادوا بالتنظيم المتميز للبطولة والأداء الفني المتقدم للفرق.

وأسفرت اللقاءات عن فوز فريق قنا على سوهاج بنتيجة 21 - 19، بينما حقق فريق أسيوط فوزًا صعبًا على فريق الفيوم بنتيجة 18 - 17، ليحصد أبناء أسيوط المركز الأول، وجاء فريق الفيوم في المركز الثاني، يليه فريق قنا ثالثًا، ثم سوهاج رابعًا.

أسيوط فريق الموهوبين كرة اليد ستاد أسيوط الرياضي وزارة الشباب والرياضة الموهبة الرياضية الاتحاد المصري لكرة اليد

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