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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحد أدنى 210 درجات.. محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

اعتمد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، ليكون 210 درجات لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

الطاقة الاستيعابية للفصول

جاء ذلك بناءً على الدراسة المقدمة من اللجنة المشكلة برئاسة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعضوية عدد من القيادات التعليمية، التي استندت في مقترحها إلى عدد من المعايير، أبرزها الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية المجهزة للصف الأول الثانوي، والقرارات الوزارية المنظمة لكثافة الطلاب في المدارس والفصول.

تخفيض الحد الأدنى للقبول من التقدير المبدئي البالغ 212 درجة إلى 210 درجات

وأوضح المحافظ أنه تم تخفيض الحد الأدنى للقبول من التقدير المبدئي البالغ 212 درجة إلى 210 درجات، حرصًا على مصلحة الطلاب وتيسيرًا على أولياء الأمور، مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص. كما تم اعتماد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية ليكون 190 درجة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.

التوسع في إنشاء مدارس جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم، وتعمل على دعمه وتطويره في مختلف مراحله، لاسيما التعليم قبل الجامعي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مدارس جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا، والعمل على تخفيض الكثافات الطلابية داخل الفصول، بالإضافة إلى تطوير المناهج والوسائل التعليمية بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

ولفت إلى أن محافظة أسيوط تُعد من بين المحافظات التي شهدت طفرة كبيرة في التوسع بإنشاء المدارس الجديدة.

من جانبه، أشار محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المحافظ كان قد اعتمد في وقت سابق، بتاريخ 25 يونيو الجاري، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 78.89% للطلاب النظاميين والمنازل، وبلغ عدد الناجحين في الفصل الدراسي الثاني 61,207 طالبًا من إجمالي 77,838 طالبًا مقيدًا.

أسيوط محافظ أسيوط نسيق القبول بالصف الأول الثانوي طلاب الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية الثانوية العامة

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