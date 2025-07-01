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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخفاها تحت طبقة رمال.. ضبط سيارة محملة بـ 9775 خرطوشة سجائر مهربة بأسيوط

ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من السجائر المهربة بأسيوط
ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من السجائر المهربة بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة ماضية بقوة في مواجهة كافة صور التلاعب بالأسواق، ولن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالسلع أو الإخلال بقواعد التداول المشروع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط منظومة التداول.

 ضبط 9775 خرطوشة سجائر مهربة

وأوضح محافظ أسيوط أن حملة رقابية مكثفة، نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، نجحت في ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ196 كرتونة تحتوي على 9775 خرطوشة سجائر مهربة، وذلك خلال مرورها بمركز ساحل سليم.

 إخفاء الكراتين تحت طبقة من الرمال داخل السيارة

وأضاف المحافظ أن الواقعة كشفت عن محاولة تمويه متقنة لإخفاء المضبوطات، حيث تم إخفاء الكراتين تحت طبقة من الرمال داخل السيارة، إلا أن يقظة مفتشي التموين – بقيادة سيد حسن مدير إدارة تموين ساحل سليم، وراشد همام مأمور الضبط القضائي – حالت دون تسريب هذه الكميات للسوق السوداء.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية، لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار، وضمان وصول السلع للمواطنين دون تلاعب أو استغلال.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات غير قانونية عبر الخط الساخن رقم (114)، أو من خلال الأرقام الأرضية لغرفة العمليات بالمحافظة: (2135858/088)، (2135727/088)، (2135670/088)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة عبر الرابط: www.shakwa.eg.

أسيوط التلاعب بالأسواق الرقابة على الأسواق مديرية التموين سجائر مهربة مركز ساحل سليم

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