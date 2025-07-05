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وفاة رئيس قطار 934 خلال تأدية عمله بعد وصوله إلى محطة أسيوط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاة رئيس قطار 934 خلال تأدية عمله بعد وصوله إلى محطة أسيوط

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

توفي منذ قليل حسين محمد فريد، رئيس قطار رقم 934 المتجه من الإسكندرية إلى الأقصر، أثناء تأدية عمله داخل القطار عقب وصوله إلى محطة أسيوط، وفقًا لما نقلته مصادر خاصة لموقع صدى البلد.

وأوضحت المصادر أن رئيس القطار شعر بإعياء شديد فور توقف القطار بمحطة أسيوط، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول، متأثرًا بحالته الصحية.

من جانبها، نعت النقابة العامة للعاملين بهيئة السكة الحديد الفقيد، وأعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة، تكليف سيد عبد اللطيف نائب رئيس النقابة ورئيس اللجنة النقابية لمشرفي القطارات، بمتابعة الموقف، وسرعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى مسقط رأسه بمحافظة طنطا لتشييعه إلى مثواه الأخير.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بهيئة السكة الحديد أن الفقيد من العاملين المخلصين، مشيرة إلى أنه توفي أثناء أداء واجبه الوظيفي، ودعت الله أن يتقبله من شهداء العمل والواجب، مقدّمة خالص العزاء لأسرته ومحبيه.

رئيس قطار أسيوط وف

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