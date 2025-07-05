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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي
وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي
أمينة الدسوقي

سيطرت حالة من الحزن في الوسط الرياضي المصري، بعد وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي، مهاجم فريق طلائع الجيش للناشئين “مواليد 2009”، إثر حادث قطار مأساوي وقع خلال الساعات القليلة الماضية في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

حادثة مأساوي هز الوسط الرياضي

بدأت الحادثة التى هزت الوسط الرياضي المصري، صباح الجمعة، حيث توفي لاعب كرة القدم الشاب يوسف الشيمي، مهاجم فريق طلائع الجيش إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

ووثقت كاميرا مراقبة لحظة دهس شابين، حيث حاول الشيمي البالغ من العمر، 16 عاما، عبور المزلقان بصحبة أحد أصدقائه، في توقيت تزامن مع مرور قطار، ما أدى إلى اصطدام القطار بهما بقوة، وتحول جسديهما إلى أشلاء في مشهد مروّع أصاب الأهالي والمارة بالصدمة، وألقى بظلال من الحزن على الساحة الرياضية.

وتعود تفاصيل الحادث إلى محاولة الشيمي، برفقة صديقه الشاب يوسف أبو النصر، عبور مزلقان القطار في توقيت خاطئ.

ويعد يوسف الشيمي من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين بنادي طلائع الجيش، حيث أظهر خلال سنواته القصيرة إمكانيات فنية لافتة، جعلت منه أملًا واعدًا في مستقبل الكرة المصرية، قبل أن يخطفه الموت في لحظة مأساوية.

وداع مؤلم لـ الشيمي فى القليوبية

يذكر أن المئات من أهالى مدينة طوخ في محافظة القليوبية شيعوا جثمان اللاعب الناشئ يوسف الشيمي، بـ نادي طلائع الجيش، حيث تم أداء صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد العمرى بطوخ، فيما غمرت مشاعر الحزن أسرته وزملاءه ومحبيه، وذلك بالتزامن مع تشييع جثمان زميله يوسف أبوالنصر من مسجد قرية نامول بطوخ.

وخيمت حالة من الحزن والأسى على نادي طلائع الجيش وأكاديميته، وسط سيل من رسائل التعزية من رموز كرة القدم المصرية، الذين عبروا عن بالغ حزنهم لرحيل لاعب شاب في مقتبل العمر.

الطلائع ينعى يوسف الشيمى

وأصدر نادي طلائع الجيش، بقيادة اللواء أركان حرب دكتور محمد عزازي العسال، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس النادي، بيانا رسميا نعى خلاله لاعبه يوسف الشيمي الذي توفي اليوم.

وقال الطلائع في بيان رسمي: "ينعى نادي طلائع الجيش بقيادة رئيسه اللواء أركان حرب دكتور محمد عزازي العسال، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكافة قطاعات الناشئين اللاعب يوسف الشيمي الذي غادر عالمنا اثر حادث اليم.. ونشاطر أسرته ومحبيه وكل جماهير الكرة المصرية الأحزان.. داعين المولى أن يتغمد الفقيد الشاب برحمته الواسعة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

يوسف الشيمي وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي وداع مؤلم الطلائع

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