تشييع جثمان ناشئ طلائع الجيش بمقابر الأسرة في طوخ

شيع أهالي مدينة طوخ بمحافظة القليوبية جثمان الناشئ يوسف الشيمي، لاعب نادي طلائع الجيش، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد العمري، وجرى تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.



ولقي يوسف الشيمي مصرعه برفقة صديقه يوسف أبو النصر، إثر حادث أليم في أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بمدينة طوخ، حيث صدمهما قطار سريع قادم من القاهرة في اتجاه الإسكندرية، ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

وشهدت مراسم الجنازة حالة من الحزن الشديد بين الأهالي وأقارب الفقيدين، وسط دعوات بالرحمة لهما والصبر لذويهما، في الوقت الذي طالب فيه أهالي المنطقة الجهات المختصة بسرعة التدخل لتأمين المزلقانات حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة الأطفال والشباب.