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استجابةلشكاوى المرضى.. محافظ القليوبية يوجّه بإصلاح التكييف بمستشفى قها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابةلشكاوى المرضى.. محافظ القليوبية يوجّه بإصلاح التكييف بمستشفى قها

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بإصلاح التكييف المركزي بمستشفى قها التخصصي حيث وجه بسرعة التدخل لإصلاح المنظومة بالكامل، خاصة في قسمي الغسيل الكلوي والعناية المركزة، حفاظًا على راحة المرضى وتوفير بيئة علاجية آمنة في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.


وفي هذا الإطار، وجّه "عطية" بالتنسيق الفوري مع مسؤولي وزارة الصحة، حيث تم الاستجابة بشكل عاجل من قِبل ممثلي الوزارة، وتم على الفور استدعاء الشركة المنفذة والمسند إليها أعمال الصيانة، لبدء تنفيذ أعمال الإصلاح والتأهيل الفني لجميع وحدات التكييف بالمستشفى، بما يشمل إصلاح الأعطال ورفع كفاءة الأجهزة العاملة.
كما شدد المحافظ على ضرورة إعداد خطة صيانة وقائية دائمة للأجهزة والمرافق الحيوية داخل المستشفى، لضمان استدامة تشغيلها وعدم تكرار الأعطال، لا سيما في الأقسام الحرجة التي تتطلب درجات حرارة مناسبة واستقرارًا بيئيًا لخدمة الحالات الصحية الدقيقة.


وأكد محافظ القليوبية أن أجهزة الدولة تعمل في تناغم وتنسيق دائم لضمان تقديم خدمات صحية لائقة بالمواطنين، مشيرًا إلى أن صحة المواطن تأتي على رأس الأولويات، وأن الاستجابة الفورية لأي شكاوى تمثل التزامًا واضحًا بتحسين جودة المنظومة الصحية بالمحافظة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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