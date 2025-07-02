بتكلفة 3.2 مليار جنيه.. محافظ القليوبية: مستشفى شبين القناطر يخدم آلاف المواطنين ويضم 380 سريرًا

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروع القومي والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وشملت الزيارة تفقد أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية في قطاع الصحة بمدينة شبين القناطر، وذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس مدينة شبين القناطر، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة.

واستهدفت الزيارة الوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، وتذليل كافة المعوقات لضمان دخول المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يعود بالنفع على أهالي مركز شبين القناطر، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

واستمع المحافظ ومساعد الوزير إلى شرح تفصيلي من المهندس علي الصياد، مدير المشروع، أوضح فيه أن المستشفى تضم 380 سريرًا، منها: 48 سريرًا للغسيل الكلوي، 6 غرف عزل، 27 سرير عناية مركزة، 8 أسرة عناية أطفال، 6 غرف عمليات، 21 حضّانة، 23 عيادة خارجية، 35 غرفة كشف، 15 غرفة للعلاج الطبيعي، و173 سرير إقامة.

وتقع المستشفى على مساحة 16 ألف متر مربع، ويُقام المبنى الرئيسي على مساحة 4500 متر مربع، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإنشائية للمشروع إلى 3.2 مليار جنيه.

ويتولى الجهاز المركزي للتعمير مسؤولية الإشراف والتنفيذ، بينما تنفذ الأعمال شركة الشروق للمقاولات.

وفي السياق ذاته، أكد محافظ القليوبية أن المستشفى تُعد صرحًا طبيًا ضخمًا تم إنشاؤه في وقت قياسي لخدمة جميع المراكز الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال العام الجاري.

وأوضح أن المستشفى تتكون من أربعة مبانٍ رئيسية، تشمل المبنى الرئيسي، ومبنى لتجميع البلازما، ومدرسة للتمريض، ومبنى للغازات الطبية، وقد وصلت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع إلى 70%.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفى، ومعدات الشيلر والمحولات، ويجري حاليًا تنفيذ منظومتي التكييف المركزي ومكافحة الحريق، إلى جانب التشطيبات الداخلية وأعمال دهانات الواجهات.

وشدد المحافظ على تكثيف العمل خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في أعمال الإنشاءات.

وفيما يخص مبنى تجميع البلازما، أوضح أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والدهانات بالطابقين الأول والثاني، إلى جانب أعمال البلاط والسيراميك، وبلغت نسبة تنفيذ المبنى بالكامل نحو 90%.

كما تم الانتهاء من إنشاء مبنى مدرسة التمريض، ويجري حاليًا الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية في جميع الطوابق، فضلًا عن الانتهاء من المباني الإدارية، والتي تشمل غرف المحولات والمولدات، وغرف الحراسة والأمن والأسوار المحيطة بالمستشفى.