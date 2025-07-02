تمهيدا لافتتاحه قريبا.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى طوخ المركزي

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الأعمال النهائية في مشروع مستشفى طوخ المركزي والذي يُعد إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والنائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ.



وأكد المحافظ خلال تفقده للمستشفى، أن نسبة الإنجاز بلغت 95%، وأن العمل يجري على قدم وساق للإنتهاء من المشروع بنسبة 100% والبدء في أعمال الفرش الطبي والذي تم توريد جميع مكوناته والأجهزة اللازمة للمستشفى، لافتاً إلى أن المستشفى أُنشئ وفقًا للأكواد العالمية وبأعلى المواصفات والمقاييس الدولية لتقديم خدمة طبية مُتميزة لأهالي طوخ والمناطق المجاورة، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 308 ملايين جنيه.

وقال محافظ القليوبية، إن مستشفى طوخ المركزي صرح طبي نفخر به فهو يعكس حرص الدولة على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكداً أنه تمت مراعاة تصميم وتنفيذ المستشفى على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة بما يضاهي المستشفيات العالمية وذلك لتقديم رعاية صحية مُتكاملة وشاملة لأهالينا، مُضيفاً أننا نقترب من الافتتاح وبمجرد الانتهاء من الفرش الطبي سيكون المستشفى جاهزا لإستقبال المرضى وتقديم خدماته المتكاملة.

ومن جانبه أشاد الدكتور أنور إسماعيل بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع مؤكداً أن مستشفى طوخ المركزي سيشكل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة بالمنطقة، قائلاً إن هذا المشروع يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير البنية التحتية الصحية في كافة المحافظات، وتوفير مستشفيات حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات لخدمة المواطنين، مؤكدا أننا حريصون على التأكد من أن جميع التجهيزات والمعايير الفنية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية لضمان جودة الرعاية الطبية.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى طوخ يقام على مساحة 11 ألفا و200 متر مربع، ويقع المبنى الرئيسي على مساحة 3950 متراً مربعاً، بطاقة استيعابية تبلغ 98 سريرًا. يشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرًا (17 سرير عناية مركزة وعزل، و4 أسرة عناية أطفال وعزل)، بالإضافة إلى 59 سريرًا داخليًا. كما يضم المستشفى 16 حضانة للأطفال المبتسرين، و13 عيادة خارجية، وعيادتين لطب الفم والأسنان.

ويضم المستشفى أيضًا قسمًا للطوارئ، وصيدلية، وقسمًا للعلاج الطبيعي وقسمًا للأشعة يضم أجهزة (سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية). كما يحتوي على 4 غرف عمليات، ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 20 سريرًا، وقسمًا للمعامل، وقسطرة القلب، وغرفًا للولادة الطبيعية والقيصرية، فضلاً عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء.

ويحتوي المستشفى كذلك على عدد من الوحدات الإدارية والخدمية المُتكاملة تشمل: المطبخ، والمغسلة، والتعقيم المركزي، والمشرحة، ومفرمة النفايات، وغرف خدمات المحولات، ولوحات الكهرباء الرئيسية، والمولد، وغرف الأمن، والورش، والمخازن، وخزان الحريق، وأماكن إنتظار السيارات وسيارات الإسعاف، وخزان الأكسجين. وسيضم أقسامًا متخصصة للطوارئ والحوادث، وغرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ووحدة غسيل كلوي، وقسما للعناية المركزة، ووحدة للأشعة التشخيصية، ووحدة لمعامل التحاليل.