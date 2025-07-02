اعتماد تنسيق القبول بالثانوي العام في القليوبية بحد أدنى 220 درجة والخدمات 205

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اعتماد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بـ220 درجة، في حين تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية 205 درجات.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن التنسيق جاء وفقا لمعدلات النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام، والطاقة الاستيعابية المتاحة في مدارس التعليم الثانوي العام على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.



وشددت المديرية على أن القبول يتم وفقا لمحل إقامة الطالب داخل نطاق الإدارة التعليمية، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لقبول الطلاب، وعدم السماح بالتحويلات من خارج المحافظة، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم خلال الأيام المقبلة، على أن تعلن الإدارات التعليمية تفاصيل وآلية التقديم وأماكن تلقي الملفات في كل إدارة.