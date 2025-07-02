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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس 8 عناصر إجرامية لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

متهمين
متهمين
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازتهم كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.


وداهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة تحاول جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بالقليوبية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة سبق إتهامه فى جنايات مخدرات ومقاومة سلطات وسلاح.

وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم أكثر من 173 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة “حشيش وأيس وهيروين وهيدرو وكوكايين و10 قطع سلاح نارى و3 بنادق آلية وبندقية خرطوش و6 فرد خرطوش هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (41) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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