16 مصابا.. أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص بطريق ديروط الفرافرة

أُصيب 16 شخصًا، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق دشلوط – الفرافرة، بدائرة مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

16 مصابا في إنقلاب سيارة ميكروباص



وحصل موقع "صدى البلد " على أسماء المصابين الذين جرى نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية الطبية، وهم: حسن فاروق، فرح عوض، عماد صدقي، أحمد علي، محمد علي، هدى سلطان، محمد أمير، عمر محمد، ممدوح سليمان، محمود سليمان، محمود نصار، إبراهيم يحيى، محمود صلاح الدين، أحمد سلامة، محمد شعبان، ومصطفى أحمد.

بلاغ بانقلاب ميكروباص



وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير ووجود عدد من المصابين.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق ديروط الفرافره عند الكيلو 130 نطاق الوادى الجديد.



جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.