محافظ أسيوط: نسير وفق رؤية الرئيس السيسي في تحقيق تنمية مستدامة للمواطنين

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تضع التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في صدارة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف ربوع الجمهورية، لاسيما في صعيد مصر.

وأوضح محافظ أسيوط في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة تنفذ عددًا من المشروعات القومية الكبرى داخل المحافظة، تسهم في تعزيز البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها مشروع محطة كهرباء الوليدية البخارية 3، الذي يُعد من أهم وأحدث مشروعات الطاقة، حيث تم إنشاؤه بتكلفة تتجاوز 8 مليارات جنيه، ويولد 650 ميجا وات، ويخدم 5 مراكز رئيسية داخل أسيوط.

وأشار أبوالنصر إلى أن المشروع تم تنفيذه بأيدٍ مصرية خالصة وبمكونات محلية تتجاوز نسبتها 80%، مما يعكس مدى تطور الكفاءات الوطنية وقدرتها على تنفيذ مشروعات استراتيجية بحجم كبير وبكفاءة عالية.

وأضاف أن المحطة الجديدة تتوافق مع المعايير البيئية، وتستخدم أنظمة تشغيل متقدمة لتقليل الانبعاثات الضارة، وتُعد إضافة نوعية للشبكة القومية للكهرباء، كما تدعم المنطقة الصناعية وتُهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمارات التي تتطلب قدرات كهربائية عالية.

وتابع قائلا : أن أسيوط ماضية في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات العامة، بما يحقق حياة كريمة ومستقبلًا أفضل لأبنائها.