محافظ أسيوط: مشروعات الطاقة تنفذ بأيادٍ مصرية ومكونات محلية بنسبة 80%

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع ملف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك التوجه ينعكس بوضوح في حجم المشروعات القومية التي تُنفذ حاليًا في مختلف القطاعات.

وأوضح محافظ أسيوط، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من بين أبرز هذه المشروعات محطة كهرباء الوليدية البخارية 3، والتي تعد من الصروح الصناعية الكبرى التي تعزز قدرات الدولة في قطاع الطاقة، مؤكدًا أنها تأتي امتدادًا لمحطتي الوليدية 1 و2، وتم تنفيذها بأيادٍ مصرية وبمكوّنات محلية بنسبة تتجاوز 80%.



وأشار أبوالنصر إلى أن محطة الوليدية 3 تم إنشاؤها على مساحة 30 فدانًا، بتكلفة تجاوزت 8 مليارات جنيه، وتولد طاقة تصل إلى 650 ميجا وات، مضيفًا أن المشروع يُعد نموذجًا فريدًا لاستخدام تكنولوجيا التشغيل الحديثة والنظم البيئية المتطورة التي تتماشى مع المعايير البيئية المصرية، ومنها نظام متقدم لسحب الرماد وتقليل الانبعاثات، بما يجعلها صديقة للبيئة.

وأضاف أن المحطة الجديدة تقع على بُعد 3 كيلومترات فقط من قناطر أسيوط الجديدة، في موقع استراتيجي يخدم خمسة مراكز بالمحافظة، إلى جانب تغذيتها للمنطقة الصناعية، ما يُسهم في دعم خطط الاستثمار وتهيئة البنية التحتية لاستقبال مشروعات إنتاجية ضخمة تتطلب قدرات كهربائية عالية.

أشار المحافظ إلى أن دخول المحطة إلى الخدمة سيمثل إضافة قوية للشبكة القومية للكهرباء، وسيسهم في تحقيق طفرة حقيقية في الطاقة، ليس فقط على مستوى المحافظة، بل على مستوى الجمهورية، مع وجود فائض يمكن توجيهه للتصدير مستقبلًا، بما يدعم الاقتصاد الوطني.



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