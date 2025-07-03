رفع 150 طن قمامة متراكمة بطريق المعصرة ضمن حملات النظافة في أسيوط

أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، أنه تم رفع 150 طنًا من المخلفات والقمامة المتراكمة منذ سنوات بطريق المعصرة في مركز الفتح، وذلك ضمن حملات النظافة ورفع القمامة المستمرة بصفة دورية.



يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا على الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة.



وأوضح المحافظ، في بيان، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس المركز قد واصلت حملات نظافة موسعة ورفع المخلفات وتسوية الطرق لتحسين المظهر الحضاري العام بالطرق والشوارع والميادين العامة وبالوحدات القروية التابعة للمركز، حيث تم رفع أكثر من 150 طن مخلفات وقمامة وأتربة متراكمة منذ عدة سنوات بطريق المعصرة وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية بالإضافة إلى معدات الإنقاذ السريع بالمحافظة ومعدات الحملة الميكانيكية بمركز الفتح .



وناشد محافظ أسيوط، المواطنين بعدم إلقاء أي مخلفات بناء أو قمامة في غير الأماكن المخصصة لها وذلك حفاظًا على البيئة والشكل الجمالي للمدينة والقرية .. مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.



يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن، في وقت سابق، عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

