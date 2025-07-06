تفاصيل تعدى أولياء أمور على مراقبة بإحدى لجان الامتحانات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض أولياء الأمور والطلاب، بالتعدى على إحدى المُدرسات بإحدى لجان شهادة الثانوية العامة والزعم برفضها السماح للطلبة بالغش أثناء آدائهم الإمتحان.

تفاصيل تعدى اولياء أمور على مراقبة باحدى لجان الامتحانات

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يونيو الماضى عقب إنتهاء إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بإحدى المدارس بالقاهرة اضطلعت طالبة بإبلاغ والدتها بتضررها من إحدى المدرسات والإدعاء بقيامها بتجميع أوراق الإجابة قبل إنتهاء الوقت المحدد والتعنت معها أثناء إنعقاد الإمتحان، فقامت والدة الطالبة المذكورة بالدخول لمقر اللجنه عقب إنتهاء فترة الإمتحان صحبة بعض أولياء الأمور والتعدى على المراقبة بالسب والتشابك بالإيدى .

وقامت الأجهزة الأمنية بالسيطرة على الموقف فى حينه وأفاد الطرفين بعدم رغبتهم فى تحرير ثمة محاضر عقب التصالح فيما بينهم.