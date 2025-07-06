تصادم 3 سيارات بطريق أطفيح الصحراوي وإصابة عدد من المواطنين

شهد طريق الصعيد الصحراوي الشرقي عند مدخل مدينة أطفيح حادث تصادم مروع بين ثلاث سيارات، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، واشتعال النيران في إحدى المركبات نتيجة الحادث.

تلقى قسم شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم على الطريق، فانتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل، وأخرى ربع نقل مُبرّدة (ثلاجة)، بالإضافة إلى سيارة فنطاس، اندلعت فيها النيران عقب التصادم.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف التي تولت نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واستُمع لأقوال السائقين والشهود، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.