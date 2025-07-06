عاهة مستديمة.. المشدد 5 سنوات لـ بائع بتهمة إصابة زميله

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بائع بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة خمسين ألف جنيه لاتهامه بإصابة زميله بعاهة مستديمة وحيازة سلاح أبيض "مطواة" بمنطقة حلوان.

تفاصيل القضية

ووجهت النيابة العامة، للمتهم تهم حيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني في غير الأحوال المصرح بها قانونيا والشروع في قتل بائع.

وكشف التقرير الطبي أن إصابة المجني عليه تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، تتمثل عجز باليد اليمني وأن نسبة العجز حوالي 5%.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين بائعين وسقوط أحدهما غارقا في دمائه، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين صحة الواقعة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على بائع بحوزته سلاح أبيض.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات نشبت بينه وبين المجني عليه حول مكان فرش البضاعة وبيعها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق.