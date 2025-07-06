الرئيس السيسي يوجه بإغلاق الطريق الإقليمي في مناطق الصيانة.. نواب: يعكس حرص الدولة على الحفاظ على أرواح المواطنين.. ومطالب بإطلاق حملات مرورية لمواجهة الحوادث

برلماني: إجراء حملات مفاجئة للكشف عن تعاطى المخدرات بين السائقين

برلماني: سحب عينات مفاجئة من سائقي سيارات النقل الثقيل يقلل الحوادث

نائبة: جرائم قيادة السيارات تحت تأثير المخدر ليست مسؤولية الحكومة وحدها

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والأمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

كما وجّه الرئيس السيسى وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة و الحمولة للحفاظ على أرواح و أموال المواطنين.

في هذا الصدد،أكد عدد من النواب أن أغلب الحوادث المرورية تنتج بسبب قيادة المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، الأمر الذى يشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة العامة على الطرق، و يحصد المئات من الأرواح ويُفجع الأسر.



بداية، عبر النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، عن استيائه بشأن الحوادث المتكررة التي تقع على الطريق الإقليمي بالمنوفية نتيجة إهمال وتسرع بعض السائقين .

وأشاد«يحيي» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن غلق الطريق الإقليمي لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الطرق العامة .



و شدد عضو النواب على ضرورة إجراء حملات مفاجئة للكشف عن تعاطى المخدرات بين السائقين ، وذلك في ظل توجّه الدولة للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات في إطار الحرص على سلامة وأرواح المواطنين .

كما طالب بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضبط المنظومة والوقاية من الحوادث الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة.

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إغلاق الطريق الإقليمي بالمنوفية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأوضح أن أغلب الحوادث المرورية ناتجة عن قيادة سائقي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، الأمر الذى بات يشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة العامة على الطرق، وأصبح واحدًا من أبرز أسباب نزيف الأسفلت المتواصل الذى يحصد الأرواح ويُفجع الأسر.



وأكد«الشوربجي» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» على ضرورة اهتمام وزارة الداخلية بتكثيف الحملات لتغطية الطرق السريعة والمحاور الداخلية والخارجية على الطريق الإقايمي، مع التركيز على سحب عينات مفاجئة وعشوائية من السائقين لاسيما سائقي سيارات النقل الثقيل .

موضحا أن استمرار هذه الحملات بشكل دورى وعشوائى سيكون بمثابة وسيلة فعالة فى ردع السائقين.



في سياق متصل، ثمنت النائبة هند رشاد،أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،توجيهات الرئيس السيسي بشأن إغلاق الطريق الإقليمي بالمنوفية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



واقترحت « رشاد » في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إطلاق برامج إعادة التأهيل النفسى والإدمانى للسائقين المخالفين، وربط عودة الرخصة باجتياز فحوصات طبية وتدريبات إجبارية، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين .

وأكدت عضو البرلمان على أن مواجهة جرائم قيادة السيارات تحت تأثير المخدر ليست مسؤولية فردية، بل مسؤولية مجتمعية شاملة، تتطلب وعيًا حقيقيًا، وتعاونًا بين المواطن والجهات الرقابية، موضحة أن كل حادث لا يقتل فقط الضحية، بل يترك وراءه أسرًا مفجوعة، وأحلامًا مهدورة.