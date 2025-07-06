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شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي قرب منشأة القناطر‏
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي قرب منشأة القناطر‏

فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر
إيمان طلعت

ينعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث ‏التصادم الأليم الذي وقع أمس على الطريق الدائري الإقليمي قرب منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسفر ‏عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين.‏

ويُعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد ضحايا ‏الحادث بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسُّلوان، ويكتُب للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر ‏وأهلها من كل سوءٍ ومكروه.‏

‏﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.‏

حادث الطريق الاقليمي 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بشان حادث الطريق الاقليمي اليوم ،  يفيد بوقوع تصادم عنيف بين سيارتين ميكروباص على الطريق الإقليمي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

المصابون في حادث الطريق الإقليمي: السائق كان يسير بسرعة كبيرة ويأخذ غرز بين سيارات النقلالمصابون في حادث الطريق الإقليمي: السائق كان يسير بسرعة كبيرة ويأخذ غرز بين سيارات النقل
محافظ المنوفية يتابع مصابي الطريق الإقليمي ويستدعي استشاريين من مستشفي الجامعةمحافظ المنوفية يتابع مصابي الطريق الإقليمي ويستدعي استشاريين من مستشفي الجامعة
وعلى الفور، انتقلت 18 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات القريبة، مع استمرار رفع آثار الحادث لتسهيل حركة المرور.

وزير الصحة يعلن حالة الطوارئ
تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تطورات الحادث لحظة بلحظة، وأصدر توجيهاته برفع حالة الطوارئ القصوى في المستشفيات المحيطة بالحادث، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، وتقديم الدعم النفسي اللازم للمصابين وذوي الضحايا.

تقديم الرعاية للمصابين في حادث الطريق الاقليمي
في إطار المتابعة الميدانية المكثفة، كلف وزير الصحة الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، بالتوجه فورًا إلى محافظة المنوفية للإشراف على تقديم الرعاية الطبية والنفسية للمصابين، والاطمئنان على توافر كافة الإمكانيات اللازمة لعلاج الحالات الحرجة.

الرئيس السيسي يوجه بإغلاق أجزاء من الطريق
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

كما وجّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة و الحمولة للحفاظ على ارواح و أموال المواطنين.

شيخ الأزهر شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي قرب منشأة القناطر‏ حادث الطريق الاقليمي

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