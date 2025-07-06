بعد حادث الإقليمي الجديد..برلماني يطالب بتكثيف الحملات على الطرق السريعة

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إغلاق الطريق الإقليمي بالمنوفية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأوضح أن أغلب الحوادث المرورية ناتجة عن قيادة سائقي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، الأمر الذى بات يشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة العامة على الطرق، وأصبح واحدًا من أبرز أسباب نزيف الأسفلت المتواصل الذى يحصد الأرواح ويُفجع الأسر.



وأكد«الشوربجي» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» على ضرورة اهتمام وزارة الداخلية بتكثيف الحملات لتغطية الطرق السريعة والمحاور الداخلية والخارجية على الطريق الإقايمي، مع التركيز على سحب عينات مفاجئة وعشوائية من السائقين لاسيما سائقي سيارات النقل الثقيل .

موضحا أن استمرار هذه الحملات بشكل دورى وعشوائى سيكون بمثابة وسيلة فعالة فى ردع السائقين.

يذكر أن وقعت حادثة جديدة على الطريق الإقليمي بالمنوفية أمس السبت ، راح ضحيته 9 أشخاص ، وإصابة 11 آخرين .